Как действуют выданные тароматом купоны?

В рамках латвийской депозитной системы за каждый купленный напиток в депозитной упаковке жителям нужно будет вносить депозитную плату в размере 0,10 евро, а после сдачи упаковки ее можно будет получить обратно. После сдачи пустой депозитной упаковки в автоматическом депозитном пункте, где находится таромат, жителю выдадут специальный депозитный купон, который можно будет использовать в качестве платежного средства для приобретения любых товаров в том же самом магазине. Однако продавцы могут расширить возможности использования купона для удобства своих клиентов, обеспечив, например, возможность использования купона во всей сети магазинов или выдав наличные деньги. Об этих возможностях продавцы проинформируют своих покупателей отдельно.

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Главные вещи, которые нужно знать о действии депозитных купонов

Основной принцип действия абсолютно всех купонов следующий — полученный купон можно использовать в качестве платежного средства в том месте торговли, где была сдана пустая депозитная упаковка. Однако каждое место торговли может принять решение о дополнительных возможностях использования купона — об этом места торговли проинформируют своих клиентов отдельно. Призываем следить за новостями в информационных каналах своей любимой сети магазинов. Во всех купонах указана следующая информация: общая сумма за сданные единицы упаковки, количество единиц сданной упаковки, штрих-код для сканирования на кассе магазина, а также название места торговли, в котором можно использовать конкретный купон. Призываем обращать особое внимание на информацию о месте использования купона, потому что оно может различаться среди разных сетей магазинов. Полученный депозитный купон можно использовать как платежное средство для приобретения любых доступных в магазине товаров. При совершении покупки купон нужно предъявить кассиру, который его отсканирует, чтобы сделать скидку на покупку, или отсканировать в кассе самообслуживания. Купон необязательно использовать в магазине в тот же день, когда купон получен, но рекомендуется использовать его в течение шести месяцев. Чтобы обеспечить кассиру магазина возможность отсканировать купон, рекомендуется хранить его в надежном месте и не повреждать. В случае, если штрих-код купона порван или выцвел, существует вероятность того, что этот купон нельзя будет отсканировать, соответственно, он не будет принят.

Актуальная информация о системе депозита доступна на домашней странице: www.depozitapunkts.lv, а также в аккаунтах: Depozīta punkts в Facebook и Instagram.