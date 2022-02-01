Удобно купить, удобно вернуть: как работают депозитные пункты

С 1 февраля этого года у жителей есть возможность сдать пустые депозитные упаковки в один из ~ 1400 депозитных пунктов по всей Латвии. Примерно половина из них – это автоматические депозитные пункты, где упаковку можно сдать в тароматы, а еще около 700 – ручные приемные пункты, где упаковку будет принимать продавец магазина. Как работают эти депозитные пункты, и что нужно учитывать, сдавая пустую депозитную упаковку?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Магазины — опора инфраструктуры системы депозита

Основной принцип системы депозита, успешно подтвердивший себя как в соседних странах, так и во всем мире, подчеркивает роль мест торговли в обеспечении удобного и приятного процесса сдачи депозитной упаковки, или "удобно купить и удобно вернуть". Это значит, что при покупке напитка в депозитной упаковке покупатель сможет позже сдать пустую упаковку обратно там же в магазине. Важно, что пустую упаковку можно вернуть в любой депозитный пункт независимо от того, в каком месте торговли конкретный депозитный продукт был приобретен. Интерактивная карта пунктов приема депозита доступна на сайте www.depozitapunkts.lv в разделе "Где сдавать?"

В систему депозита можно сдавать стеклянную, пластмассовую (РЕТ) и металлическую (жестяную) упаковку, в которую наливаются безалкогольные напитки, все виды пива и другие алкогольные напитки крепостью до 6%, а сама упаковка маркирована латвийским знаком депозита. Сданная упаковка будет приниматься только в том случае, если она будет пустой и не сплющенной, а на этикетке упаковки будут находиться разборчивый знак депозита и штрихкод.

Сдача депозитной упаковки в таромате

Чтобы сдать пустую депозитную упаковку в таромате, упаковку нужно поместить в него нижней частью вперед. Если планируется сдать несколько единиц упаковки, их нужно помещать в таромат по одной. Когда все принесенные депозитные упаковки сданы, покупателю нужно нажать на кнопку, изображенную на экране, чтобы завершить действие и получить депозитный купон за сданные единицы упаковки — 0,10 евро за единицу. Во время первой сдачи упаковки рекомендуем внимательно следить за инструкциями на экране, которые доступны на латышском, русском и английском языках.

Полученный депозитный купон можно использовать как платежное средство для приобретения любых доступных в магазине товаров. Купон можно использовать для оплаты покупки в указанном в купоне магазине, однако каждое место торговли может принимать решение по поводу дополнительных возможностей использования купона, например, предоставлять возможность обмена купона на наличные деньги или использовать его для оплаты покупки в рамках всей сети магазинов. Места торговли проинформируют об этом своих покупателей отдельно.

Сдача депозитной упаковки в ручном депозитном пункте

Чтобы сдать пустую депозитную упаковку из рук в руки, покупателю нужно обратиться к продавцу магазина. Продавец проверит, нет ли существенных повреждений сдаваемой упаковки, а также есть ли на этикетке латвийский знак депозита и читаемый штрихкод. Если упаковка будет отвечать этим требованиям, продавец выдаст наличные деньги за сданные единицы упаковки или оформит их как скидку на покупку.

В ручных депозитных пунктах на видном для посетителей месте будут размещены наклейки с логотипом Depozīta punkts и текстом "Здесь можно сдать пустую депозитную тару!" Также во всех магазинах, где прием депозитной упаковки не является обязательным, необходимо разместить информацию о местонахождении ближайшего депозитного пункта и времени его работы.

Актуальная информация о системе депозита доступна на домашней странице www.depozitapunkts.lv, а также в аккаунтах Depozīta punkts в Facebook и Instagram.