В свое время ведущий латвийский боец смешанного боевого искусства (ММА) Константин Глухов стал гражданином России, сообщил спортсмен на своем канале в Telegram, передает агентство LETA.

Как следует из записей Глухова в Telegram и Facebook, он уже долгое время находится в России, собирает пожертвования на дроны для российских военных и посещает оккупированные территории Донбасса.

Глухов пишет, что с 1 января 2024 года у него был в России статус репатрианта, и не скрывает удовлетворения полученным гражданством. "Мать-Россия собирает своих детей со всего мира", - пишет Глухов в Telegram.

44-летний Глухов провел поединки в основном по правилам ММА и кикбоксинга.

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