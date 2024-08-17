Рижскому марафону Rimi в следующем году потребуется государственное софинансирование в размере 626 692 евро, но государство может выделить 585 683 евро, говорится в сообщении Министерства экономики, поданном на рассмотрение Кабинету министров.

Минэкономики отмечает, что в следующем году Рижскому марафону впервые планируется присвоить категорию элитного. Марафон пройдет с 16 по 18 мая и привлечет не менее 9050 участников и гостей из-за рубежа, которые проведут не менее двух ночей в латвийских гостиницах.

Благодаря целенаправленной международной маркетинговой кампании, привлечению ведущих бегунов мира, получению статуса мероприятия высшего уровня "World Athletics" и активной работе с международными инфлюенсерами-бегунами Рижский марафон будет переведен в более высокую категорию, что обеспечит дополнительный приток туристов и более широкую международную известность, отмечает министерство.

Предварительные расходы на Рижский марафон в 2025 году оцениваются в 2,12 млн евро, из них 1,5 млн евро покроют организаторы, а у государства запрошено софинансирование в размере 626,7 млн евро.

Согласно прогнозам, Рижский марафон соответствует критериям фискально нейтрального мероприятия, так как ожидаются дополнительные налоговые поступления от оборота во время марафона.

Как отмечает Минэкономики, согласно результатам проведенного организаторами исследования экономического воздействия, в 2023 году расходы участников и посетителей двух мероприятий - чемпионата мира по бегу и Рижского марафона - составили около 11,8 млн евро. Налоговые поступления от этих расходов составили 2,078 млн евро, из них НДС - 1,724 млн евро.

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