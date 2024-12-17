Во вторник, 17 декабря из жизни ушел призер по спортивной ходьбе на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году Айгарс Фадеев. Об этом в соцсетях сообщили его близкие.

Айгар Фадеев завоевал серебряную медаль в спортивной ходьбе на 50 км на Олимпийских играх 2000 года. В 1998 году он выиграл серебро чемпионата Европы в Будапеште на дистанции 20 км.

После окончания карьеры Фадеев работал физиотерапевтом, в том числе с такими мировыми звездами, как баскетболист Коби Брайант.

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