Вратарь юношеской сборной Латвии по хоккею Робертс Кравалис серьезно пострадал в автомобильной аварии в США. Инцидент на дороге случился 18 декабря.

16-летний Робертс Кравалис выступает в американской лиге (USPHL), где молодые и перспективные юные хоккеисты развивают свои хоккейные навыки и оттачивают мастерство.

В этом сезоне Кравалис играет за команду "Уилкс-Барре/Скрэнтон Найтс". Как сообщает пресс-служба клуба, юный латвийский хоккеист вместе с двумя одноклубниками Антоном и Францисом Говини из Польши серьезно пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Сейчас все трое с различными травмами находятся в больнице. Угрозы жизни у подростков нет, но впереди их ждет долгая реабилитация на пути к выздоровлению.

В начале этого года Робертс Кравалис в составе сборной Латвии по хоккею 3х3 стал чемпионом Юношеских зимних Олимпийских игр. Также перспективный хоккеист вызывался в юношескую сборную Латвии U-16.

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