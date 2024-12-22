В Риге сдан в эксплуатацию новый спортивный объект – здание зала игровых видов спорта SIA "Latvijas Nacionālā sporta centrs". Спортивное сооружение находится по адресу - улица Кришьяня Барона, 99C.

Холл расположен рядом с Домом спорта "Даугава" и откроется для посетителей в начале 2025 года. Здание построено фирмой SIA "Arčers" почти за 21 млн евро.

Зал для командных видов спорта построен в соответствии с требованиями проектирования латвийских и международных профессиональных спортивных организаций. При строительстве были соблюдены стандарты экологической доступности, к планированию привлекались представители соответствующих видов спорта.

Общая площадь холла на ул. Кр.Барона составляет более 12 тысяч квадратных метров. На первом этаже находится спортивный зал, с площадками для баскетбола, волейбола, гандбола, флорбола и футзала, соответствующих требованиям Международной федерации командных видов спорта. В зале есть стационарные трибуны, также есть возможность установки трансформируемых трибун. Всего предусмотрено более 2900 зрительских мест, из них 2400 - сидячие места.

Также имеются тренажерный зал, раздевалки для спортсменов, тренеров и судей, помещения для прессы и организаторов, помещения для хранения спортивного инвентаря, административные помещения и столовая.

На четвертом и пятом этажах шестиэтажного здания разместится служебная гостиница (на 50 гостей).

Планируется, что в 2025 году в новом зале пройдут несколько спортивных мероприятий. Здесь будут тренироваться сборные во время чемпионата Европы по баскетболу, мужские и женские сборные Латвии по баскетболу разных возрастов, пройдут матчи квалификации чемпионата Европы-2026 по волейболу и т.д.

В начале 2023 года Latvijas Nacionālā sporta centrs заключил контракт со строительной компанией SIA "Arčers" на строительство зала для командных видов спорта. Стоимость контракта составила почти 21 млн евро.

Подписанный договор предусматривает выполнение строительных работ на сумму 20 841 249 евро. Из них 7,294 млн евро были выплачены строительной компании авансом, а текущие платежи выполняются ежемесячно в зависимости от фактически выполненного объема строительных работ.

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