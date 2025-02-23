Алена Остапенко сыграла в финале на третьем турнире подряд - теперь в Дубае

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко на третьем теннисном турнире подряд дошла до финала - теперь в парном разряде. На престижном турнире в Дубае (ОАЭ) серии "WTA 1000" Остапенко в паре с Сувэй Си из Тайваня в финале уступила соперницам из Чехии и США.

Остапенко и Сувэй Си на "тысячнике" в Дубае были посеяны под третьим номером. В стартовом матче латвийско-тайваньский дуэт обыграл Дезаре Кравчик (США) и Джулиан Ольмос (Мексика) - 6-2, 6-2, в четвертьфинале - Беттани Матек-Сандс (США) и Лусию Стефани (Бразилия) - 7-5, 5-7, 10:3, а в полуфинале - китаянок Сюя Ифан/Янь Чжаосюань со счетом 6-4, 4-6, 10:2.

В финале турнира в Дубае Остапенко и Сувэй Си соперничали с первыми сеяными - чешкой Катериной Синяковой и американкой Тэйлор Таунсенд. Латвийско-тайваньская пара проиграла титульный матч со счетом 6-7 (5:7), 4-6.

Стоит отметить, что пары Остапенко / Сувэй Си и Синякова / Таунсенд в январе этого года играли в финале Открытого чемпионата Австралии в Мельбурние. Тогда тоже чешка и американка оказались сильнее - 6-2, 6-7, 6-3.

За выступление в финале Остапенко и Сувэй Си пополнили свой рейтинг 650 очками, а также вместе заработали 98 тысяч американских долларов. Синякова и Таунсенд набрали по 1000 очков и в качестве призовых получили 175 тысяч долларов.

В одиночном разряде на турнире в Дубае Остапенко выступила неудачно. В первом же матче рижанка проиграла японке Моюке Учиджиме (62-я в рейтинге) со счетом 3-6, 3-6. Этот матч состоялся всего через два дня после того, как Остапенко дошла до финала на турнира в Дохе (Катар), где уступила американке Аманде Анисимовой.

В этом сезоне Алена Остапенко приняла участие в шести турнирах, в ее активе - четыре финала (в феврале - трижды подряд). Она трижды уступала в решаю (один - в одиночном разряде и два - в парном) и один титул. 8 февраля Остапенко в паре с австралийкой Еленой Перес стала чемпионкой турнира в Абу-Даби (ОАЭ). В финале латвийской-австралийский дуэт был сильнее француженки Кристины Младенович и китаянки Шуай Джан - 6-2, 6-1.

На данный момент в одиночном мировом рейтинге WTA Остапенко занимает 26-е место, а в парном рейтинге она стоит пятой в мире.

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