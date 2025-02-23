Сборная Латвии с первого места вышла на Евробаскет-2025, который примет Рига

В последнем матче квалификации к чемпионату Европы-2025 мужская сборная Латвии в гостях разгромила сборную Словакии - 89:68 (20:15, 19:18, 30:18, 20:17). Латвия одержала шесть побед в шести матчах и с первого места вышла в финальный турнир.

В матче против словаков самыми результативными были Карлис Шилиньш (19 очков), Кристерс Зорикс (15), Дайрис Бертанс (11) и Мартиньш Лакса (10).

Поскольку Латвия является одним из организаторов Евробаскета-2025, то она автоматически попадала в финальный турнир. Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, отборочный турнир латвийские баскетболисты провели без поражений - 6 побед в шести матчах.

В квалификации к Евробаскету латвийская сборная под руководством итальянца Луки Банки по два раза обыграла Испанию (79:75 в гостях и 83:66 дома), Словакию (64:52 дома и 89:68 в гостях) и Бельгию (75:72 дома и 85:83 в гостях).

Латвия заняла первое место в группе С с балансом 6-0. Второе место - у Испании (3-3), третье - у Бельгии (3-3), последнее - у Словакии (0-6). В финальный турнир вышли Латвия, Испания и Бельгия.

В квалификации на Евробаскет-2025 выступают 32 сборные - 8 групп по 4 команды. В финальный турнир (24 участника) попадают по три лучших из каждой группы.

По итогам квалификации путевки в финальный турнир себе уже обеспечили сборные Латвии, Испании, Бельгии, Словении, Израиля, Португалии, Италии, Турции, Франции, Боснии/Герцеговины, Кипра, Греции, Великобритании, Чехии, Сербии, Грузии, Эстонии, Литвы, Польши, Германии, Швеции, Черногории. Вакантными остаются еще 2 места.

Евробаскет пройдет с 27 августа по 14 сентября этого года. На групповом этапе (4 группы по 6 команд) матчи примут Рига, Тампере (Финляндия), Катовице (Польша) и Лимасол (Кипр). По четыре лучших продолжат выступления в 1/8 финала. Все матчи плей-офф состоятся в Риге.

Сборная Латвии под руководством Луки Банки на дебютном для себя чемпионате мира-2023 заняла почетное пятое место, но не сумела пройти квалификацию на Олимпиаду-2024. В текущем мировом рейтинге ФИБА Латвия занимает девятое место.

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