Рижский клуб РФШ впервые стал обладателем Суперкубка Латвии по футболу

1 марта в Риге состоялся матч за Суперкубок Латвии по футболу между столичными РФШ и ФК "Рига". Действующий чмпион Латвии клуб РФШ одержал победу со счетом 3:1 (1:0) и впервые выиграл этот трофей.

В прошлом году клуб "Ришская футбольная школа" (РФШ) второй раз подряд стал чемпионом Латвии, а также выиграл Кубок Латвии и успешно выступил в еврокубках - прошел в основной раунд Лиги Европы, где одержал первую победу (набрал 5 очков в 8 матчах). Тогда как ФК "Рига" в прошлом сезоне второй раз подряд финишировал вторым в чемпионате Латвии и вновь остался с серебром.

В 2024 году соперники между собой встречались 5 раз. В чемпионате высшей лиги команды обменялись победами, а еще два матча не выявили победителя. В полуфинале Кубка Латвии-2024 РФШ одержал победу со счетом 2:1.

Суперкубок Латвии разыгрывался третий раз. Первый матч за Суперкубок Латвии был проведен в 2013 году - обладателем трофея стала даугавпилсская "Даугава" (выиграла у рижского "Сконто"). Второй раз Суперкубок разыграли лишь спустя 11 лет. За трофей соперничали РФШ и "Рига". Основное время матча не выявило победителя (1:1), а в серии пенальти точнее оказались футболисты "Риги" (5:4).

Теперь РФШ удалось взять реванш у земляков за поражение годичной давности и впервые стать обладателем Суперкубка.

Счет в матче на 36-й минуте открыл нападающий РФШ Янис Икауниекс - 1:0. На 56-й минуте главный тренер РФШ Виктор Мороз получил от судьи желтую карточку (по ходу игры футболистам РФШ было показано 7 предупреждений, "Риге" - три предупреждения), а на 71-й минуте чемпион удвоил перевес (Седрик Куадио). Спустя 5 минут Дмитрий Зеленков довел разницу до трех мячей. На 80-й минуте "Рига" заработала 11-метровый, пенальти реализовал Марко Регжа. Вице-чемпион сократил отставание до 1:3, но от поражения не ушел.

Чемпионат Латвии по футболу стартует 5 марта. В этот день РФШ сыграет с "Аудой". Днем позже "Рига" примет "Супер Нову".

В этом сезоне в высшей лиге выступят 10 команд - рижские РФШ, "Рига", "Ауда" и "Метта", а также "Даугавпилс", "Лиепая", "Тукумс-2000", "Елгава", "Гробиня" и "Супер Нова".

Решением Латвийской федерации футбола занявший четвертое место в прошлом году клуб "Валмиера" исключен из высшей лиги за нарушение регламента (проблемы с финансами). После исключения "Валмиеры" свое место в высшей лиги сохранила "Елгава". А из первой лиги спустя год вернулся клуб "Супер Нова".

Чемпионат Латвии пройдет в 4 круга, команды проведут по 36 матчей. Победитель получит право в 2026 году сыграть в квалификации Лиги чемпионов, занявшие 2-4-е места выступят в Лиге конференций.

Летом этого года РФШ представит Латвию в квалификации Лиги чемпионов, а "Рига", "Ауда" и "Даугавпилс" - в Лиге конференций.

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