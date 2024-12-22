В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся титульный поединок по боксу в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. По итогам боя-реванша Усик победил единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил чемпионские пояса WBA, WBC и IBO, а также пояс журнала The Ring.

Это был бой-реванш между соперниками. Первый поединок Усика и Фьюри прошел в мае 2024 года - тогда украинец победил раздельным решением судей. То поражение стало для Фьюри первым на профессиональном уровне.

По сравнению с первым боем, в бою-реванше Фьюри теперь работал вторым номером: он выжидал атаки противника, чтобы встретить апперкотом или правым прямым. Поначалу Усик не мог нащупать дистанцию и пробиться сквозь переднюю руку британца, зато много и успешно уворачивался от встречных ударов.

Украинский боксер, по сравнению с первым боем, выглядел более собранным и дисциплинированным: очень много работал корпусом на уклонах, много смещеался в бок и укрывал корпус от апперкотов Фьюри.

Первая половина поединка была равной. У Фьюри проходили встречные удары – временами он включал футворк, чтобы не застаиваться перед соперником. В пятом раунде ощутилась разница в ударной мощи: британец легко собирал удары украинца на ближней дистанции и сам плотно пробивал.

Если шестой и седьмой раунды получились ровными и похожими на разведочный первый с минимумом попаданий, то с восьмого чемпион смотрелся более уверенно. Усик "читал" претендента и четко отвечал на встречные удары после оттяжек. Фьюри же просто не успевал за соперником – даже работа в клинче и переход на работу первым номером никак не изменила ход боя.

В последних раундах Усик работал с преимуществом – была видна разница в скорости и свежести. Он разбивал Тайсона затяжными сериями и сразу же уходил от Фьюри.

По итогам 12-раундового поединка все трое судей отдали бой Александру со счетом 116-112 (счет по раундам - 9-3).

Арбитр Херардо Мартинес отдал Фьюри первый, четвертый, пятый и 12-й раунды, арбитр Патрик Морли насчитал в пользу Фьюри первый, третий, четвертый и пятый раунды, а судья Иньясио Роблес − второй, четвертый, пятый и девятый раунды.

Усик победил единогласным решением судей. Для него это 23-я победа на профессиональном уровне. Украинецне проигрывает с 2013 года.

Для Фьюри это поражение стало вторым на профессиональном уровне. В мае-2024 он проиграл Усику раздельным решением судей за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. До 2024 года Фьюри шел на рекорде 34-0-1. Беспроигрышная серия длилась с 2008 года.

В бою-реванше Усик полностью превзошел Фьюри по статистике ударов. Украинец уступил по количеству джебов и прямых ударов, но превзошел оппонента в точности. Фьюри нанес на 86 панчей больше, но у Усика больше точных попаданий – 179 против 144.

"Я выиграл, это хорошо. Решение судей? Я не судья, я спортсмен. Я хорошо тренировался, жена меня поддерживала. Сегодня счастливый день, мои сыновья получили пояса в дзюдо, один из них сказал мне: "Теперь твоя очередь". Фьюри – сильный соперник. Это были отличные 24 раунда в моей карьере", – заявил Александр Усик сразу после боя.

При этом Тайсон Фьюри был уверен в своей победе: "Я думал, что выиграл как минимум в три раунда".

"Я не почувствовал какого-то особенного духа Усика на ринге. Зато ощутил рождественский дух. Думаю, что он получил небольшой подарок от судей", – заявил экс-чемпион мира.

По окончании боя на ринг вышел чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа и вызвал Усика на бой – тот принял вызов британца и попросил Турки Аль эш-Шейха организовать реванш. В первом бою в 2023 году Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

22 февраля Дюбуа проведет бой с Джозефом Паркером. Если бой Усика и Дюбуа состоится, то украинца ждет третья подряд дилогия против британского боксера.

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