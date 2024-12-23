Украинский боксер Александр Усик после триумфальной победы над британцем Тайсоном Фьюри поднял над головой так называемую "саблю Мазепы". Это вызвало настоящий всплеск эмоций и в Украине, и в России, где до последнего времени многие болели за украинского боксера.

Это несколько сокращенный перевод материала корреспондента Украинской службы Би-би-си, полную версию можно прочитать здесь.

Этот жест крайне символичен как для Украины, так и для России, учитывая, насколько негативно фигура гетмана Мазепы воспринимается в Москве уже более трехсот лет, а по приказу царя Петра I Русская Церковь предала его анафеме и отлучила от церкви.

Точно так же этот жест очень символичен для самого Усика, учитывая его происхождение, политические и религиозные предпочтения. Он является принципиальным сторонником УПЦ (до недавнего времени Московского патриархата, а сейчас церковь говорит, что отдаляется от Москвы — Ред.), для которой гетман Мазепа до сих пор является очень негативным персонажем. Они до сих пор считают анафему, наложенную на него Русской Церковью, действующей.

Этот жест может затронуть и саму УПЦ, ведь Усик очень близок к ее предстоятелю митрополиту Онуфрию, и собеседники Украинской службы Би-би-си в церкви не исключают, что вопрос снятия анафемы может стать актуальным.

В самой команде Усика подчеркнули, что своим жестом он напомнил миру о выдающемся гетмане, который "триста лет назад боролся за свободу Украины от российских захватчиков".

"Веками Россия порочила имя гетмана Мазепы. Теперь оно возвращается в мировое медиапространство и получит признание, которого заслуживает. Все только начинается!" — написал Александр Усик в инстаграме.

Что известно о сабле Мазепы

Эта сабля хранится в Черниговском областном историческом музее. По словам работников музея, ее выковали в конце XVII века, Иван Мазепа подарил ее за хорошую службу Осавулу Савичу.

Со временем его потомки продали ее собирателю коллекции украинских древностей Василию Тарновскому. Так она оказалась в черниговском музее.

Ранее историк Виктор Тригуб в разговоре с Би-би-си указывал, что известны всего три сабли, которые можно приписывать Ивану Мазепе.

Две из них в силу разных обстоятельств оказались в России, а одна хранилась именно в Чернигове.

Правда, Тригуб указывал, что Иван Мазепа подарил ее, еще когда не был гетманом, что совершенно не умаляет ее значение.

Почему Мазепу так не любят в России и наложили анафему

Гетман Иван Мазепа много лет правил украинской автономией под властью Российской империи.

Он перестраивал образование, культуру и церковь, не зря казацкое барокко, в котором он построил сотни храмов, часто называют "мазепинским".

Тем не менее, на протяжении многих лет он считался верным подчиненным царя.

В 1709 году он перешел на сторону шведского короля, чтобы в случае победы Украина вырвалась из-под власти Москвы.

Петр I изрядно разгневался на Мазепу, сжег и уничтожил его столицу Батурин, а самого гетмана по приказу Петра российская церковь предала анафеме и отлучила от церкви.

Шведско-украинское войско проиграло Полтавскую битву, и та часть Украины осталась под властью России.

С тех пор в российской историографии Мазепу называют не иначе как предателем, а до появления Симона Петлюры и Степана Бандеры для негативного обозначения украинцев, которые хотят независимости, в России использовали именно термин "мазепинцы".

Русская православная церковь и ее украинская ветвь даже уже после распада Советского Союза не хотели отменять анафему Мазепе, несмотря на просьбы руководства Украины.

Почему это так важно для Усика

Украинская православная церковь до начала российского вторжения была частью Русской православной церкви. Сейчас она говорит, что начала двигаться к независимости и больше не подчиняется России, но анафему Мазепе там не отменяют.

Хотя в разговоре с Украинской службой Би-би-си один из епископов признает, что такой шаг был бы возможен при решении синода или собора.

Еще 15 лет назад в УПЦ МП ужасались от самого упоминания о Мазепе. Показателен был момент, когда в Киеве при Викторе Ющенко переименовали улицу Январского восстания именем Ивана Мазепы. Именно на этой улице расположена Киево-Печерская лавра, которую в значительной степени Мазепа и перестраивал.

В 2010 году УПЦ МП задействовала все механизмы лоббизма, чтобы часть улицы с лаврой переименовали в Лаврскую.

Александр Усик много лет последовательно называет себя верным верующим УПЦ. Он регулярно ездит в Киево-Печерскую лавру и даже приходил на службу в Агапитский храм к Митрополиту Онуфрию в августе 2024 года — после первой победы над Фьюри.

Усик неоднократно высказывался в защиту этой церкви, которую власти Украины обвиняют в связях с РПЦ.

Год назад во время прямого эфира на своей странице в инстаграме боксер заявил, что остается верным УПЦ с митрополитом Онуфрием, однако хочет, чтобы она очистилась от негодяев — тех, кто выполняет указания России.

"Много вопросов относительно того, что я предатель своей церкви, веры и Господа Бога. Многие люди просят меня сказать слово. Я продолжаю быть верным Украинской православной церкви и митрополиту Онуфрию. И еще: я хочу, чтобы наша УПЦ очистилась от тех негодяев, которые в ней есть. Это не батюшки, а те люди, которые пришли работать по команде врага — Российской Федерации", — заявил Усик.

Многие в УПЦ недовольны тем, что Усик делает подобные заявления, сотрудничает с властью и на международной арене не рассказывает о "гонениях на УПЦ".

Еще в августе запорожский митрополит Лука обвинил боксера в том, что тот "сидит на двух стульях и делает реверансы в сторону власти, которая преследует УПЦ, а не поднимает свой голос в ее защиту".

Как рассказывают Украинской службе Би-би-си собеседники в УПЦ, Усик продолжает поддерживать тесные духовные отношения с митрополитом Онуфрием.

Там не исключают, что жест Усика с саблей Мазепы еще раз привлечет внимание Онуфрия и руководства УПЦ к снятию анафемы, ведь "этот вопрос давно назрел", говорит собеседник.

В этой церкви есть много людей, которые хотят снятия анафемы на фоне заявленного движения УПЦ от Москвы, но согласия по этому вопросу сейчас нет.

Анафема была наложена вскоре после подчинения Киевской митрополии Русской Церковью, поэтому сейчас совершенно нелогично, чтобы УПЦ продолжала признавать ее на фоне собственных заверений в независимости.

Собеседник в УПЦ соглашается, что жест Усика был бы очень хорошим поводом решить сейчас этот вопрос на уровне Синода.

Некоторые в церкви настаивают на том, что анафема не является политическим шагом, а якобы связана с нарушением церковных канонов и связью гетмана со своей крестницей Мотрей Кочубей.

Однако, как говорят собеседники в УПЦ, у них уже давно готово каноническое обоснование, что нарушений канонов со стороны гетмана не было.

Еще в 2018 году Вселенский патриарх выразил свою позицию, что не признает эту анафему и считает ее политической. Она также не признана автокефальной Православной Церковью Украины.

Официальная позиция УПЦ

Заявление представителя УПЦ митрополита Нежинского Климента для Украинской службы Би-би-си:

"На бытовом уровне часто сам факт анафемы воспринимается очень неправильно, я бы сказал, как суеверие. Анафема — это не проклятие, а констатация того, воспринимает ли себя человек частью Православной Церкви.

Если человек не погрешил против той церкви и веры, в которой принял крещение, а в контексте биографии Мазепы — сам себя до самой смерти отождествлял верным сыном Русской Православной Церкви, то такой человек не подлежит анафеме. Есть люди, которым никто специально не провозглашал анафемы поименно, но их позиция по отношению к церкви явно подпадает под так называемые анафематизмы, которые провозглашаются каждый год в Константинопольском патриархате и во всех других поместных церквях.

Как политик, Мазепа имел разные взгляды в разные периоды своей жизни. И биографы рассказывают массу обстоятельств о его личной жизни, которые никто со временем не подтвердит и не опровергнет.

Однако неоспоримым фактом является то, что Иван Мазепа был щедрым покровителем православной церкви. А в храме каждый день в священные моменты поклонения возносится молитва за благотворителей и жертвователей.

Сейчас есть только одно обстоятельство — большинство построенных на средства Ивана Мазепы храмов государство отобрало у церкви и превратило в музеи. Молиться там прекратили, в том числе и за почивших жертвователей, а зайти в эти пожертвованные храмы можно только за деньги.

Поэтому, размышляя о загробной судьбе этого гетмана, меня бы больше волновали не события прошлого, а реальное отношение современников к этой исторической личности и его воля относительно церковной молитвы за его душу. Такая молитва теперь прекращена не анафемой, а приказом Министерства культуры".

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