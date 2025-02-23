Артур Ирбе вошел в "символическую сборную XXI века" клуба НХЛ "Каролина"

Легендарный латвийский вратарь Артур Ирбе включен во вторую символическую сборную клуба Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" за последние 25 лет.

В НХЛ решили выбрать лучших игроков клубов XXI века. Для этого каждый клуб лиги определил своих самых выдающихся хоккеистов, составив из них по две символические сборные (суммарно - два вратаря, четыре защитника и шесть нападающих). Игроков выбирали представители СМИ, которые последние 25 лет освещали события в каждой команде.

Артур Ирбе отыграл за "Каролина Харрикейнз" шесть сезонов. Латвийский вратарь провел 309 матчей, выиграл 130 из них и 20 раз сыграл "на ноль". В среднем он отражал 90,6% бросков и пропускал 2,49 гола. Вместе с Ирбе "Каролина" в 2002 году дошла до финала Кубка Стэнли (в финальной серии уступила "Детройту").

По итогам выбора представителей СМИ, первую символическую пятерку "Каролины" в XXI веке составили: вратарь Кэм Уорд, защитники Джейкоб Слэвин и Гленн Уэсли, нападающие Себастьян Ахо, Эрик Стаал и Род Бриндамор.

Во вторую символическую сборную "ураганов" за последние 25 лет вошли: вратарь Артур Ирбе, защитники Джастин Фолк и Бретт Хедикен, нападающие Рон Фрэнсис, Джордан Стаал и Джастин Уильямс.

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