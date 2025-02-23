Франция выиграла медальный зачет ЧМ по биатлону с 6 золотыми, у Латвии - одно попадание в топ-10

В Ленцерхайде (Швейцария) завершился чемпионат мира по биталону. В неофициальном командном зачете лучше всех выступила Франция - 13 медалей (6 из них - золотые), вторая - Норвегия с 9 медалями (4 зорота). Латвийские биатлонисты из девяти гонок илшь в одной попали в топ-10 - в сингл-миксте Байба Бендика и Ренарс Биркенталс финишировали девятыми.

Байба Бендика к нынешнему чемпионату мира подошла в хорошей физической готовности. Если стрельба ей давалась с переменным успехом, то по скорости она была одна из лучших среди всех участниц. Особенно ей удалась эстафета сингл-микст.

На первой стрельбе лежа Бендика использовала один резервный патрон, а из положения стоя она отстрелялась точно и передала эстафету третьей. Биркенталс при стрельбе лежа без промахов закрыл все мишени и вывел команду Латвии в лидеры гонки. На второй стрельбе ему потребовалось 2 дополнительных патрона, к тому же он упал и передал эстафету лишь девятым.

По ходу третьего этапа Бендика поднялась на пятое место, а передала эстафету седьмой. Биркенталс потерял еще два места и финишировал девятым. Отставание латвийских биатлонистов от победителей - французов - составило 47 секунд.

В мужской эстафете команда Латвии в составе Биркенталса, Эдгара Мисе, Александра Патриюка и Андрея Расторгуева заняла 19-е место. Латвия была снята с дистанции, когда ее отставание от лидера гонки составило один круг.

Победителем мужской эстафеты стали норвежцы, а бежавший на втором этапе Тарьей Бо теперь является рекордсменом по количеству золота ЧМ в эстафетах (без учета смешанных). Для Бо-старшего это седьмое золото в мужских эстафетах на ЧМ - он побеждал в 2011, 2012, 2013, 2016, 2019, 2021 и 2025 годах. Тарьей Бо обошел советских биатлонистов Александра Тихонова, Елену Головину, соотечественника Уле Эйнара Бьорндалена и немца Франка Люка (у них по 6 побед).

В женской эстафете команда Латвии в составе Эстеры Волфы, Бендики, Саниты Булини и Сандры Булини финишировала 16-й с отставанием от победительниц из Франции почти в семь минут.

В мужской индивидуальной гонке на 20 км победил француз Эрик Перро (первое личное золото ЧМ). Расторгуев на четырех огневых рубежах не закрыл две мишени и в итоге проиграл Перро 3 минуты 53 секунды.

В мужском масс-старте на 15 км на пьедестале почета оказались только норвежцы. Первое личное золото взял Эндре Стремсхайм, серебро - у Стурлы Лагрейда, бронза - у Йоханнеса Бо. Латвийский биатлонист Расторгуев по итогам четырех огневых рубежей всего один раз зашел на штрафной круг и финишировал 20-м. его проигрыш Стремсхайму составил две минуты 28 секунд.

Женскую индивидуальную гонку на 15 км выиграла француженка Жюлия Симон, а в масс-старте на 12.5 км быстрейшей была шведка Эльвира Оберг (первое золото в карьере на ЧМ). Бендика в гонке на 15 км показала 25-й результат и не смогла отобраться в масс-старт.

Среди биатлонисток самой успешной на ЧМ-2025 стала Жюлия Симон. Француженка увезла три золота, теперь она - десятикратная чемпионка мира, а всего на ее счету 14 медалей ЧМ (10-0-3).

Француз Кентен Фийон-Майе после ЧМ-2025 имеет 19 медалей (6-4-9) за карьеру на ЧМ - он обошел Рафаэля Пуаре, на счету которого 18 (8-3-7). Самым титулованным французом остается Мартен Фуркад c 28 медалями (13-10-5).

Что касается мужчин, то больше всех наград на нынешнем ЧМ собрал Йоханнес Бо - три золота (спринт, гонка преследования и эстафета) и два серебра (масс-старт и сингл-микст). Всего за карьеру у Бо-младшего - 43 подиума (23-14-6). По количеству золотых Йоханнес побил рекорд Оле-Эйнара Бьорндалена (20 золотых включая командные дисциплины). Также Бо является теперь рекордсменом по количеству личных побед на ЧМ - 12 (у Бьорндалена и Фуркада - по 11).

По общему количеству побед в личных гонках за всю карьеру, в том числе на Кубке мира, Бьорндален по-прежнему опережает Йоханнеса (95 против 90).

Чемпионат мира по биатлону. Ленцерхайде, Швейцария

Эстафеты

Сингл-микст

1. Жюлия Симон – Кентен Фийон-Майе (Франция) – 35.25,1 (0+7)

2. Рагнхильд Фемстейневик – Йоханнес Бо (Норвегия) +5,7 сек (0+15)

3. Франциска Пройс – Юстус Штрелов (Германия) +8,3 сек (0+4)

...9. Байба Бендика – Ренарс Биркенталс (Латвия) +47,6 сек (0+7)

Всего стартовали 27 команд

Мужская эстафета 4х7.5 км

1. Норвегия – 1:18.18,1 (0+4)

2. Франция +41,9 сек (0+7)

3. Германия +1.35,9 (0+10)

...19. Латвия - 1 круг (0+8)

Всего стартовали 23 команды

Женская эстафета 4х6 км

1. Франция – 1:07.26,5 (0+4)

2. Норвегия + 1.04,2 (1+8)

3. Швеция +1.44,5 (1+8)

...16. Латвия +6.51,2 (4+18)

Всего стартовали 22 команды

Мужчины

Индивидуальная гонка на 20 км

1. Эрик Перро (Франция) – 47.58,1 (1)

2. Томмазо Джакомель (Италия) +52,4 сек (1)

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) +1.59,5 (3)

...48. Р.Биркенталс (Латвия) +6.35,0 (3)

...61. Э.Мисе (Латвия) +7.19,0 (2)

...94. А.Патриюк (Латвия) +14.18,9 (9)

Масс-старт на 15 км

Масс-старт

1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 38.22,6 (1)

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) +12,4 сек (2)

3. Йоханнес Бо (Норвегия) +12,7 (4)

...20. Андрей Расторгуев (Латвия) +2.28,2 (1)

Женщины

Индивидуальная гонка на 15 км

1. Жюлия Симон (Франция) – 41.27,7 (1)

2. Элла Халварссон (Швеция) +37,8 сек (0)

3. Лу Жанмонно (Франция) +39,2 сек (1)

...25. Байба Бендика (Латвия) +3.30,5 (4)

...68. С.Булиня (Латвия) +6.14,8 (2)

...78. С.Блейделе (Латвия) +9.13,7 (5)

...83. С.Булиня (Латвия) +9.55,5 (7)

Масс-старт на 12.5 км

1. Эльвира Оберг (Швеция) – 40.32,3 (2)

2. Осеан Мишлон (Франция) +9,4 сек (3)

3. Марен Киркеэйде (Норвегия) +16,5 (3)

Медальный зачет. Итог (всего – золото – серебро – бронза)

1. Франция – 13 (6-2-5)

2. Норвегия – 9 (4-3-2)

3. Швеция – 4 (1-2-1)

4. Германия – 5 (1-1-3)

5. США – 2 (0-2-0)

6-7. Чехия – 1 (0-1-0)

6-7. Италия – 1 (0-1-0)

8. Финляндия – 1 (0-0-1)

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