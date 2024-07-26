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За считанные часы до открытия летних Олимпийских игр в Париже французская железнодорожная компания SNCF заявила, что ее объекты — пути и вокзалы — подверглись вандализму в разных регионах страны. В частности, сообщается о поджогах, передает русская служба Би-би-си.

В компании уверены, что цель атак — парализовать скоростное сообщение в стране.

Железнодорожное полотно повреждено на направлениях к западу, востоку и северу от Парижа. На станции "Монпарнас", откуда поезда уходят на запад Франции, утром в пятницу образовались огромные очереди.

Значительное количество поездов отменено. По словам представителей SNCF, в данный момент перебои в сообщении коснулись 800 тысяч пассажиров.

По словам представителей SNCF, судя по проданным билетам, пятница должна была стать одним из самых оживленных дней на французских железных дорогах: тысячи человек направлялись в Париж в день открытия Игр и тысячи собирались уехать из города в летние отпуска.

Напряженная ситуация сохранится как минимум до понедельника, пока идут восстановительные работы, заявляют в SNCF.

Также отменены или задержаны рейсы Eurostar, осуществляющие международное сообщение между Парижем и рядом европейских стран.

Министр транспорта Франции Патрис Вергрите заявил, что действия злоумышленников рассматриваются властями как уголовное преступление.

Министр спорта Амели Удеа-Кастера назвала массированные атаки на железнодорожную сеть, совершенные в преддверии большого международного спортивного события, ужасающими. По ее словам, это неизбежно отразится на расписании болельщиков, а возможно, и самих спортсменов.

Ожидается, что в пятницу в центре Парижа на церемонию открытия Олимпиады соберутся более 300 тыс. зрителей. Традиционный парад атлетов французский оргкомитет запланировал на Сене: тысячи спортсменов поплывут мимо зрителей в лодках.

Полиция Франции начала расследование атак. Источник агентства Франс пресс в правоохранительных органах подтвердил, что одна из целей атак на систему железнодорожного сообщения — диверсия.

Власти обеспокоены тем, что действия злоумышленников четко координировались. Это свидетельствует о тщательном планировании атак и широкой сети злоумышленников.

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