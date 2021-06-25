Журналистка ЕВРО повторила трюк Шэрон Стоун из "Основного инстинкта"

Звезда итальянского телевидения Паола Феррари — легенда футбольной журналистики. Она давно освещает крупные футбольные турниры. Не стал исключением и проходящий в эти дни ЕВРО.
Эффектная блондинка начала работать спортивным журналистом и писала статьи о футболе еще в начале 80-х. В 2003-м году Паола Феррари стала первой женщиной-ведущей популярной передачи "90º minuto" на канале RAI. С тех пор без ее участия не обходится ни одно крупное европейское и мировое первенство, сообщает UA-football.
Несмотря на то, что Паоле уже 60 лет, выглядит она роскошно, и даже может показать миру свои стройные ноги. И не только.
На своей странице в Instagram опубликовала эпизод со съемок своего эфира во время ЕВРО, в котором повторила известноее движение Шэрон Стоун из фильма "Основной инстинкт".
Сама телеведущая с юмором отнеслась к этому моменту. "В данном эпизоде VAR использовался больше, чем на матчах чемпионата Европы", — пошутила Паола.
Paola Ferrari.— Richi - Smoking Bianco 🇮🇹 (@musagete10) June 15, 2021
60 anni.
Guarda in camera, vede che è inquadrata
Apre e poi chiude le gambe.
Rai. Di tutto, di più. #EURO2020
pic.twitter.com/5siAWko96s