Журналистка ЕВРО повторила трюк Шэрон Стоун из "Основного инстинкта"

Звезда итальянского телевидения Паола Феррари — легенда футбольной журналистики. Она давно освещает крупные футбольные турниры. Не стал исключением и проходящий в эти дни ЕВРО.

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Эффектная блондинка начала работать спортивным журналистом и писала статьи о футболе еще в начале 80-х. В 2003-м году Паола Феррари стала первой женщиной-ведущей популярной передачи "90º minuto" на канале RAI. С тех пор без ее участия не обходится ни одно крупное европейское и мировое первенство, сообщает UA-football.

Несмотря на то, что Паоле уже 60 лет, выглядит она роскошно, и даже может показать миру свои стройные ноги. И не только.

На своей странице в Instagram опубликовала эпизод со съемок своего эфира во время ЕВРО, в котором повторила известноее движение Шэрон Стоун из фильма "Основной инстинкт".

Сама телеведущая с юмором отнеслась к этому моменту. "В данном эпизоде VAR использовался больше, чем на матчах чемпионата Европы", — пошутила Паола.