30 тысяч человек собрались у памятника Свободы на встречу с хоккеистами сборной

В понедельник днем у памятника Свободы в центре Риги собрались десятки тысяч человек для встречи со сборной Латвии по хоккею, завоевавшую бронзовые медали чемпионата мира.

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Еще до приезда автобуса с хоккеистами места, отведенные для зрителей возле памятника, были переполнены. Окружающие улицы и близлежащие площади также был полностью занятыи людьми, а фаны продолжали подходить к памятнику.

Поток людей парализовал улицы вокруг площади Бривибас, начиная от Центрального вокзала, Верманского сада и в других направлениях. Общественный транспорт тоже забит людьми.

По данным Госполиции, около памятника Свободы и на прилегающей территории собралось как минимум 30 тысяч человек.

Как отмечает агентство LETA, у нескольких пришедших болельщиков возникли проблемы со здоровьем, им требовалась медицинская помощь.

Также стало известно, что примерно в 14.00 в центре Риги прервалась интернет-связь. Latvijas Televīzija сообщает, что в районе памятника Свободы наблюдается перегрузка сети, поэтому обеспечить обещанную прямую трансляцию не представляется возможным. При этом Латвийское радио вещает с места событий в прямом эфире.

Когда автобус с командой прибыл к памятнику Свободы, его шумно приветствовали.

Президент Латвийской хоккейной федерации Айгарс Калвитис, тренеры сборной Харийс Витолиньш и Артур Ирбе, капитан Каспарс Даугавиньш, и вратарь Артур Шилов (по итогам ЧМ-2023 был признан лучшим игроком турнира) поблагодарили собравшихся и всех остальных болельщиков. Они также отметили неоценимую поддержку фанов для национальной команды.

К присутствующим обратился мэр Риги Мартиньш Стакис. Он подчеркнул, что Рига заслуживает возвращения чемпионата мира. Стакис отметил важность успеха хоккейной команды, учитывая, что в Латвии хоккеистов в десятки раз меньше, чем, например, в США. А спикер Сейма Эдвардс Смилтенс напомнил, что сегодня праздник и всем надо запомнить это событие.

Выступления хоккеистов и представителей сборной были встречены публикой гораздо большими овациями, чем политиков.

Vislielākais gods un prieks šodien mājās sagaidīt un pavadīt pie sveicējiem mūsu lielisko, varonīgo Latvijas hokeja izlasi 🇱🇻🏒🚔 Lepojamies no sirds, Latvija var!🥉Lepni paceltām galvām, smaidiem un spēku, ko dāvāja mums Latvijas izlase — tik uz priekšu. Mūsu zeme — Latvija! pic.twitter.com/sC2ycpLEjK — Valsts policija (@Valsts_policija) May 29, 2023

Пресс-секретарь Госполиции Симона Гравите сообщила, что в целом мероприятие прошло без значимых происшествий, полиция продолжает следить за общественным порядком и безопасностью в городе.

28 мая сборная Латвии в матче за третье место на ЧМ-2023 обыграла сборную США (4:3 ОТ) и впервые в истории стала бронзовым призером чемпионата мира.