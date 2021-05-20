ЧМ-2021: Сейм поручил Кабинету министров разработать план допуска зрителей на трибуны

20 мая, после долгих дебатов, Сейм поручил правительству разработать процедуры, позволяющие тем, кто вакцинирован против Covid-19, и тем, кто недавно переболел этой болезнью, посещать матчи чемпионата мира по хоккею в Риге.

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Сейм сегодня вечером передал на рассмотрение комиссиям предложения отдельных партий о допуске зрителей на матчи чемпионата мира по хоккею, который начнется завтра в Риге.

Как уже сообщалось, ранее депутаты Новой консервативной партии (НКП), Союза зеленых и крестьян (СЗК), "Согласия", KPV LV и внефракционные депутаты собрали подписи за созыв внеочередного заседания Сейма по вопросу о допуске зрителей на трибуны.

Большинство Сейма решило передать в комиссии подготовленный СЗК проект решения о том, чтобы зрители могли присутствовать на матчах чемпионата.

В повестку дня заседания входил также проект НКП о том, чтобы поручить Кабинету министров предоставить эпидемиологически безопасные возможности для очного присутствия на матчах чемпионата, например, для вакцинированных зрителей и зрителей с отрицательным тестом на Covid-19.

Теперь решение о допуске зрителей на трибуны будет полностью зависеть от правительства. Решение с большой долей вероятности будет принято на следующем заседании Кабмина. Предполагается, что оно состоится только 27 мая. Соситоится ли внеочередное собрание для рассмотрения этого вопроса в ближайшие сроки, пока непонятно.

Ранее министр здравоохранения Даниэль Павлютс призвал депутатов Сейма не поддерживать предложение о проведении чемпионата мира по хоккею со зрителями.

Павлютс в социальных сетях призвал своих коллег при высказываниях о том, что "сложнее играть при пустых трибунах" и "болельщики тоже хотят посмотреть хоккей очно" все же помнить о просьбе медиков не проводить чемпионат со зрителями.

Министр убежден, что такие действия в настоящее время были бы "преждевременными, безответственными и несправедливыми". Павлютс призвал любителей хоккея "болеть безопасно — у экранов телевизоров".

Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня.