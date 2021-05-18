ЧМ по хоккею в Риге: несмотря на допинговые санкции сборной РФ, в городе вывесят флаги России
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Рижская дума отреагировала на заявление, сделанное в передаче Sporta studija Латвийского телевидения, авторы которой обратили внимание на то, что во время проведения в Риге чемпионата мира по хоккею-2021 в городе используются флаги всех участников турнира, в том числе и российский.

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Ведущий Sporta studija сделал предположение, что Рижской думе придется снять флаги России, так как спортсмены этой страны находятся под санкциями.

Напомним, что в связи с санкциями WADA российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх в течение двух ближайших лет не могут выступать под национальным флагом. Наказание введено за допинговые манипуляции в спорте на государственном уровне.

Однако в Рижской думе пояснили, что запрет на использование флага касается только места проведения турнира — в арене флага РФ не будет. При этом в посвященном чемпионату мира уличном оформлении Риги ему выделено место. Самоуправление подчеркнуло, что при украшении города согласовывает свои действия с организаторами ЧМ-2021, поэтому все действия соответствуют правилам.

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