Десятки тысяч человек собрались у памятника Свободы на встречу с хоккеистами сборной
Foto: Mārtiņš Purviņš, DELFI

В понедельник днем у памятника Свободы в центре Риги собрались десятки тысяч человек для встречи со сборной Латвии по хоккею, завоевавшую бронзовые медали чемпионата мира.

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Еще до приезда автобуса с хоккеистами места, отведенные для зрителей возле памятника, были переполнены. Окружающие улицы и близлежащие площади также был полностью занятыи людьми, а фаны продолжали подходить к памятнику.

Поток людей парализовал улицы вокруг площади Бривибас, начиная от Центрального вокзала, Верманского сада и в других направлениях. Общественный транспорт тоже забит людьми.

Как отмечает агентство LETA, у нескольких пришедших болельщиков возникли проблемы со здоровьем, им требовалась медицинская помощь.

28 мая сборная Латвии в матче за третье место на ЧМ-2023 обыыграла сборную США (4:3 ОТ) и впервые в истории стала бронзовым призером чемпионата мира.

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