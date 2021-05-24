Ильвес: Беларусь нужно выдворить с проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею
Foto: Sputnik/Scanpix

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес разместил в социальной сети Twitter призыв к Международной федерации хоккея (IIHF) выставить Беларусь в проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею.

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"Международная федерация хоккея может без промедления выставить Беларусь с проходящего в Риге чемпионата мира и ей следует это сделать", — указал бывший глава Эстонии.

По мнению Ильвеса, это решение стало бы куда более действенной и эффективной мерой, примененной в отношении "любящего хоккей диктатора Лукашенко, а также оказало бы мгновенный эффект на организованный государством терроризм".

Как уже сообщалось ранее, в аэропорту Минска в минувшее воскресенье совершил экстренную посадку следовавший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair. Самолет приблизился к границе Литвы, но был вынужден повернуть в Минск.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, для этого Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

Этим самолетом летел белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель и главный редактор информационного канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета в Минске он был задержан.

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ИИХФ IIHF Ryanair Александр Лукашенко Беларусь Белоруссия Тоомас Хендрик Ильвес Хоккей Чемпионат мира по хоккею ЧМ-2021
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