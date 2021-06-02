Сборная Беларуси вернется домой на автобусе из-за запрета Латвии на авиасообщение

Сборная Беларуси по хоккею, завершившая выступление на чемпионате мира в Риге, вернется домой на автобусе, а не на самолете. Причина – введенный в Латвии запрет на авиасообщение с Беларусью.

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"Поскольку введен запрет на полеты, сборная поедет на автобусе", – сказал глава оргкомитета турнира Эдгарс Бунцис агентству ТАСС. Он уточнил, что в Ригу сборная Беларуси прилетела на самолете.

По его словам, оргкомитет до последнего момента надеялся, что ему удастся организовать вылет в Минск для белорусской сборной. Для этого была необходима официальная просьба со стороны белорусских властей, однако те с таким запросом не обратились.

25 мая правительство Латвии ввело ограничения на авиасообщение с Беларусью. Выдача разрешений на использование воздушного пространства и аэропортов Латвии белорусскими авиаперевозчиками ограничивается, как и право латвийских самолетов входить в воздушное пространство соседней страны и использовать ее аэропорты.

Среднее время в пути на автобусе из Риги в Минск составляет около 9 часов.

На чемпионате мира в Риге сборная Беларуси одержала всего одину победу (1:0 над Швецией) в семи матчах и с четырьмя очками заняла последнее место в группе (общее 15-е).

Во время турнира власти Риги сняли с улиц города официальный флаг Беларуси, заменив его флагом, который использует белорусская оппозиция. После этого генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед возбудил уголовное дело в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвии Эдгарда Ринкевича.