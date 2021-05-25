Стакис не вернет официальный флаг Беларуси и снимет флаги Международной федерации хоккея

Мэр Риги Мартиньш Стакис дал ответ на письмо президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля по поводу замены государственного флага Беларуси на бело-красно-белый в Риге, где проходит чемпионат мира.

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"Президент IIHF требует, чтобы в Риге были восстановлены прежние флаги Беларуси вместо белорусских флагов свободы. В противном случае он настаивает на снятии флагов IIHF.

Каждый должен выбрать сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор [Александр Лукашенко]. По просьбе господина Фазеля мы снимем флаги IIHF", — написал Стакис у себя в Twitter.

Рижские власти провели акцию с флагом после того, как накануне, 23 мая, белорусские правоохранительные органы задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его спутницу Софию Сапегу, которые следовали рейсом Афины — Вильнюс. Протасевич обвиняется по нескольким статьям, а его Telegram-канал в Белоруссии признан экстремистским. Журналисту в Беларуси грозит смертная казнь.

IIHF prezidents prasa atjaunot Rīgā iepriekšējos karogus baltsarkanbalto ⬜🟥⬜ Balkrievijas brīvības karogu vietā. Citādi pieprasa noņemt IIHF karogus. Katram jāizvēlās puse – brīvību alkstoša tauta, vai asiņains diktators. Pēc Fāzela kunga lūguma, noņemsim IIHF karogus. pic.twitter.com/k2YR0bieUL — Mārtiņš Staķis (@MStakis) May 25, 2021

Как сообщалось, 24 мая в Риге около гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где проживают делегации стран-участниц чемпионата мира по хоккею, официальный флаг Беларуси был заменен на бело-красно-белый флаг. Замену белорусского флага около гостиницы лично провели министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Стакис заявил, что этот жест — инициатива Рижской думы, доверенная ему белорусской оппозицией. По его словам, замена флага — шаг поддержки тех, кто "страдает от режима Александра Лукашенко". "Рига солидаризируется с белорусским народом, оппозицией и беженцами. За свободную Белоруссию!" — заявил Стакис.

"Подняли флаг Беларуси, который мне доверили политические беженцы. Угон самолета и захват политических оппонентов подорвали последние остатки легитимности белорусского диктатора. В Риге не будут реять флаги, которые символизируют режим, занимающийся государственным терроризмом, — поэтому мы их убрали. Рижская дума выражает солидарность белорусскому народу!" — написал Стакис в своих социальных сетях.

⬜🟥⬜Starp hokeja čempionāta karogiem paceļam brīvās Baltkrievijas karogu, kuru man uzticēja baltkrievu politiskie bēgļi! Rīgā nedrīkst plīvot karogi, kas simbolizē režīmu, kurš nodarbojas ar valsts terorismu – tos esam noņēmuši. #BrīvībuBaltkrievijai #FreeBelarus #ЖывеБеларусь pic.twitter.com/BgVOFtXNFX — Mārtiņš Staķis (@MStakis) May 24, 2021

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич со своей стороны отметил, что действия белорусских властей, принудительно посадивших самолет в Минске, можно расценивать как террористический акт.

Президент IIHF Рене Фазель, комментируя замену официального флага Республики Беларусь на бело-красно-белый в центре Риге во время проведения в столице Латвии чемпионата мира, заявил: "Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. Мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги".

Как уже сообщалось ранее, в аэропорту Минска в минувшее воскресенье совершил экстренную посадку следовавший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair. Самолет приблизился к границе Литвы, но был вынужден повернуть в Минск.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, для этого Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

Этим самолетом летел белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель и главный редактор информационного канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета в Минске он был задержан.