Власти Риги заменили государственный флаг России на символику ОКР
Foto: DELFI

Власти Риги убрали флаг России, который находился в центре города на площади. Там размещены флаги всех стран, принимающих участие в чемпионате мира по хоккею.

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Теперь на площади находится флаг Олимпийского комитета России.

Из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) России запрещено в течение двух лет участвовать в международных соревнованиях. Сборная выступает на турнире под символикой ОКР.

Ранее 24 мая в Риге около гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где проживают делегации стран-участниц чемпионата мира по хоккею, официальный флаг Беларуси был заменен на бело-красно-белый флаг.

Замену белорусского флага около гостиницы лично провели министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Стакис заявил, что этот жест - инициатива Рижской думы, доверенная ему белорусской оппозицией. По его словам, замена флага - шаг поддержки тех, кто "страдает от режима Александра Лукашенко".

"Рига солидаризируется с белорусским народом, оппозицией и беженцами. За свободную Белоруссию!" - заявил Стакис.

В свою очередь, Ринкевич отметил, что одно дело - ввод санкций или декларация различных заявлений, тогда как шаг по смене флага, как символический акт, являетсяя более сильным.

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Россия Мартиньш Стакис президент Беларуси сборная России WADA Александр Лукашенко Беларусь Белоруссия Рига Рижская дума сборная России по хоккею Хоккей Чемпионат мира по хоккею ЧМ-2021 Эдгар Ринкевич
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