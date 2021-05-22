ФОТО, ВИДЕО: За матчем Латвия - Канада из VIP-лож наблюдали Ринкевич и латвийские функционеры хоккея
Foto: LETA

Несмотря на то, что во время проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею зрителям нельзя находиться на трибунах, несколько известных людей и государственных чиновников воспользовались своими привилегиями, чтобы попасть в "Арену-Ригу" и посмотреть за матчем Латвия - Канада из VIP-лож.

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До начала чемпионата мира в Риге в Латвийской федерации хоккея заявили, что на турнире будут различные партнеры и гости, но не будет других "особых" лиц, привилегии которых позволяют им смотреть матчи из специальных VIP-лож. В реальности все оказалось иначе.

В первый день чемпионата мира за исторической победой сборной Латвии над сборной Канады (2:0) с трибуны "Арена-Рига" наблюдал министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Вместе с ним в одной из лож арены находились бывший председатель правления государственного предприятия "Latvijas dzelzceļš" Угис Магонис, известный предприниматель Вилис Криштопанс, посол Канады в Латвии Кевин Рекс, командир представительства канадских вооруженных сил в Латвии Эрик Лафоре и президент Латвийского Олимпийского комитета Жорж Тикмерс.

В этой же VIP-ложе были и главные устроители турнира - руководитель Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис и руководитель оргкомитета по проведению ЧМ-2021 Эдгарс Бунцис.

При этом до начала матча со стороны правительства Латвии не было никаких официальных заявлений по воводу делегации на "Арену-Рига" должностных лиц. В официальном открытии турнира непосредственно перед матчем Латвия - Канада высшие должностные лица тоже не участвовали. После игры Ринкевич в социальных сетях пояснил, что лично он протокольно представлял государство по просьбе бюро премьер-министра.


Novērtēju kolēģa @edgarsrinkevics drosmi šajā bīstamajā situācijā pārstāvēt Latvijas valsti Arēnā Rīga #skumji https://t.co/YZb52ed3u5

Из другой ложи за матчем наблюдали бывшие игроки сборной Латвии Сандис Озолиньш и Олег Сорокин, который является кандидатом в члены правлении Латвийской федерации хоккея. На этой же трибуне находились сыновья главы ЛХФ Айгара Калвитиса - Карлис и Рудолфс, а также член правления ЛХФ, фигурант нескольких криминальных дел Марис Мартинсонс, бывший член правления ЛХФ Андрис Дениньш и бывший генеральный менеджер сборной Латвии Марис Балдониекс. При этом некоторые из них не использовали маски на лице и игнорировали другие социальные ограничения, действующие в Латвии во время пандемии коронавируса.

Представитель пресс-службы Государственной полиции Гита Гжибовска сообщила агентству LETA, что Госполиция рассмотрит, не нарушались ли эпидемиологические условия, хотя внутри арен за общественным порядком следят охранники, нанятые организаторами ЧМ-2021. Полиция уточняет, что круг впускаемых в арену лиц определяют организаторы.

По словам Калвитиса, есть ряд критериев, согласно которым отбираются лица, которые могут посещать матчи чемпионата мира. "Эти люди могут быть приглашены организаторами, те, например, кто участвует в проведении турнира. Также игры могут посещать хоккейные функционеры, спонсоры, федерации и приглашенные ими лица. Такой порядок есть на всех чемпионатах", - сказал он.

Приглашенные персоны, как и другие участники чемпионата мира, сдают тесты на Covid-19 и могут посмотреть из VIP-ложи только те матчи, на которые у них есть приглашения.

"Это не так, как на других чемпионатах, когда при получении аккредитации вы можете посещать гостевые ложи на протяжении всех матчей турнира. В Риге для получения входных карточек надо каждый раз лично присутствовать в аккредитационном центре, чтобы убедиться, что человек имеет отрицательный тест на Covid-19. И больше того количества людей, которое определено ковидным протоколом, внутрь впустить нельзя", - сказал Калвитис.

Министр здравоохранения Дэниэл Павлютс в соцсети напомнил, что 21 мая он получил резолюцию премьер-министра Кариньша, в которой его просят оценить возможность допуска зрителей на матчи чемпионата мира, начиная с 27 мая. "Я призываю должностных лиц быть солидарными, и соблюдать все введенные ограничения и правила. Один закон - одна правда для всех", - отметил Павлютс.

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Айгар Калвитис Даниэл Павлютс Угис Магонис ЧМ-2021 Эдгар Ринкевич
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