ФОТО, ВИДЕО: За матчем Латвия - Канада из VIP-лож наблюдали Ринкевич и латвийские функционеры хоккея

Несмотря на то, что во время проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею зрителям нельзя находиться на трибунах, несколько известных людей и государственных чиновников воспользовались своими привилегиями, чтобы попасть в "Арену-Ригу" и посмотреть за матчем Латвия - Канада из VIP-лож.

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До начала чемпионата мира в Риге в Латвийской федерации хоккея заявили, что на турнире будут различные партнеры и гости, но не будет других "особых" лиц, привилегии которых позволяют им смотреть матчи из специальных VIP-лож. В реальности все оказалось иначе.

В первый день чемпионата мира за исторической победой сборной Латвии над сборной Канады (2:0) с трибуны "Арена-Рига" наблюдал министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Вместе с ним в одной из лож арены находились бывший председатель правления государственного предприятия "Latvijas dzelzceļš" Угис Магонис, известный предприниматель Вилис Криштопанс, посол Канады в Латвии Кевин Рекс, командир представительства канадских вооруженных сил в Латвии Эрик Лафоре и президент Латвийского Олимпийского комитета Жорж Тикмерс.

В этой же VIP-ложе были и главные устроители турнира - руководитель Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис и руководитель оргкомитета по проведению ЧМ-2021 Эдгарс Бунцис.

Labi, ka Jūs, @edgarsrinkevics, un arī Māris Martinsons varēsiet mums pastāstīt, kā tas ir vērot vēsturisku hokeja maču klātienē VIP ložā. Padalieties ar mums! Paldies jau iepriekš!

P.S. Ar 2 metru distances ievērošanu sevi neapgrūtiniet. pic.twitter.com/dL4fzjUUzW — Patiesības Teicējs (@PatiesibasT) May 22, 2021

При этом до начала матча со стороны правительства Латвии не было никаких официальных заявлений по воводу делегации на "Арену-Рига" должностных лиц. В официальном открытии турнира непосредственно перед матчем Латвия - Канада высшие должностные лица тоже не участвовали. После игры Ринкевич в социальных сетях пояснил, что лично он протокольно представлял государство по просьбе бюро премьер-министра.

Vakar piedalījos Pasaules hokeja čempionāta atklāšanā un Latvijas un Kanādas spēlē kopā ar Kanādas vēstnieku un militārā kontingenta komandieri, protokolāri pārstāvot valsti un pēc Ministru prezidenta biroja lūguma — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 22, 2021



Novērtēju kolēģa @edgarsrinkevics drosmi šajā bīstamajā situācijā pārstāvēt Latvijas valsti Arēnā Rīga #skumji https://t.co/YZb52ed3u5

— Tālis Linkaits (@Talis_L) May 22, 2021

Из другой ложи за матчем наблюдали бывшие игроки сборной Латвии Сандис Озолиньш и Олег Сорокин, который является кандидатом в члены правлении Латвийской федерации хоккея. На этой же трибуне находились сыновья главы ЛХФ Айгара Калвитиса - Карлис и Рудолфс, а также член правления ЛХФ, фигурант нескольких криминальных дел Марис Мартинсонс, бывший член правления ЛХФ Андрис Дениньш и бывший генеральный менеджер сборной Латвии Марис Балдониекс. При этом некоторые из них не использовали маски на лице и игнорировали другие социальные ограничения, действующие в Латвии во время пандемии коронавируса.

Izrādās arī mūs slavenā tenisiste Ostapenko ir izredzētā. Laikam jau Savicka kungs izlīdzēja ar vip biļetēm. Žēl ka viņai intelekts pietrūka nelikt Instagram storijus no pasākuma vietas bez skatītājiem 🙄😂 pic.twitter.com/B7xL6TFW1V — Andris Vinkalns 🇱🇻🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇪🇺 (@vkalns) May 22, 2021

Tiešām bez Rāvja kunga. pic.twitter.com/B2Rh2vGGot — Mercenary John Doe (@MercenaryJohnD) May 22, 2021

Представитель пресс-службы Государственной полиции Гита Гжибовска сообщила агентству LETA, что Госполиция рассмотрит, не нарушались ли эпидемиологические условия, хотя внутри арен за общественным порядком следят охранники, нанятые организаторами ЧМ-2021. Полиция уточняет, что круг впускаемых в арену лиц определяют организаторы.

По словам Калвитиса, есть ряд критериев, согласно которым отбираются лица, которые могут посещать матчи чемпионата мира. "Эти люди могут быть приглашены организаторами, те, например, кто участвует в проведении турнира. Также игры могут посещать хоккейные функционеры, спонсоры, федерации и приглашенные ими лица. Такой порядок есть на всех чемпионатах", - сказал он.

Приглашенные персоны, как и другие участники чемпионата мира, сдают тесты на Covid-19 и могут посмотреть из VIP-ложи только те матчи, на которые у них есть приглашения.

"Это не так, как на других чемпионатах, когда при получении аккредитации вы можете посещать гостевые ложи на протяжении всех матчей турнира. В Риге для получения входных карточек надо каждый раз лично присутствовать в аккредитационном центре, чтобы убедиться, что человек имеет отрицательный тест на Covid-19. И больше того количества людей, которое определено ковидным протоколом, внутрь впустить нельзя", - сказал Калвитис.

Министр здравоохранения Дэниэл Павлютс в соцсети напомнил, что 21 мая он получил резолюцию премьер-министра Кариньша, в которой его просят оценить возможность допуска зрителей на матчи чемпионата мира, начиная с 27 мая. "Я призываю должностных лиц быть солидарными, и соблюдать все введенные ограничения и правила. Один закон - одна правда для всех", - отметил Павлютс.