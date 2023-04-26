Депутаты Сейма сыграют в хоккей с ЛХФ и бывшими игроками сборной Латвии

Хоккейная команда Сейма проведет товарищеский матч с командой Латвийской федерации хоккея (ЛХФ) и бывшими игроками сборной Латвии, сообщает пресс-служба парлмента. Встреча состоится в "Арене-Рига" 29 апреля, начало - 12.30.

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Хоккейный матч откроют спикер Сейма Эдвардс Смилтенс и президент ЛХФ Айгарс Калвитис.

Товарищеский матч будет состоять из трех периодов по 15 минут каждый. После игры, независимо от счета, каждая команда сделает по пять послематчевых бросков. Игроки также продемонстрируют свои навыки и мастерство в эстафетах на ловкость и скорость.

В состав команды Сейма Латвии вошли депутаты Каспарс Бришкенс, Атис Декснис, Янис Грасбергс, Арнолдс Ятниекс и Лаурис Лизбовскис, бывшие депутаты Сейма Гайдис Берзиньш и Имантс Парадниекс. Команду пополнят председатель подкомитета по спорту Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Давис Мартиньш Даугаветис, депутаты Андрис Кулбергс и Атис Швинка. Среди игроков также будут работники Сейма и члены семей депутатов.

Против депутатов Сейма сыграют бывшие хоккеисты сборной Латвии - Лаурис Дарзиньш, Александр Ниживий, Агрис Савиелс, Кришьянис Редлих, Янис Страупе. В сборную также вошли чиновники из ЛХФ - Рудолфс Калвитис, Эрикс Милюнс, Роберт Плявейс, Ралфс Букартс, Томс Брокс, Эдгар Гаросс и другие представители федерации.

По итогам товарищеского матча команды ждет награждение, отдельные призы будут вручены лучшему нападающему, защитнику и вратарю, самому ценному игроку встречи. Также будут отмечены самый результативный и самый активный игроки.

Хоккейная команда Сейма была создана в Сейме 10-го созыва, с 2011 года она провела много товарищеских матчей. В частности, депутаты встречалась на ледовой площадке с командами Госполиции, Валмиерской городской думы, музыкантов и "Крестьянского Сейма".