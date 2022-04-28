Латвийским спортсменам и командам запретили участвовать в соревнованиях в России и Беларуси

Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к Закону о спорте, запрещающие латвийским спортсменам или командам, зарегистрированным в Латвии, участвовать в спортивных соревнованиях в России и Беларуси.

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Запрет распространяется на спортивные команды, зарегистрированные в Латвии, независимо от их юридического статуса. Закон запрещает участие в российских или белорусских национальных чемпионатах и ​​национальных кубках, а также в международных лигах, где более половины участников составляют команды из России или Беларуси.

"Военная агрессия России и широкомасштабное вторжение в Украину является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и требует неотложных решений, включая отстранение латвийских спортивных команд от участия в турнирах на территории России и Беларуси, особенно в национальных чемпионатах", — сообщил председатель подкомиссии по спорту Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Сандис Риекстиньш.

Согласно принятым поправкам, зарегистрированным в Латвии спортивным организациям, латвийским спортсменам и латвийским спортивным специалистам запрещено сотрудничать со спортивными агентами из России и Беларуси.

Спортсмены и специалисты, которые не будут соблюдать запрет, не смогут выступать за национальную сборную и работать в ней, а также не смогут рассчитывать на государственную поддержку или поддержку своего самоуправления для покрытия расходов на тренировки и участие в соревнованиях.

В аннотации к законопроекту говорится, что изменения в регламенте не позволят хоккейному клубу "Динамо" Рига участвовать в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне 2022/2023 и последующих сезонах, а ХК "Рига" не сможет участвовать в Молодежной хоккейной лиге.

Авторы изменений в законе допускают, что регламент может коснуться и SIA "Arēna Rīga", так как новые поправки не позволят проводить матчи чемпионата КХЛ в Латвии.