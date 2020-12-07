Сборная Латвии по хоккею недавно обзавелась новым трофеем, но на проверочном турнире в Германии команде пришлось обойтись без главного тренера. Учитывая, что весной из-за пандемии коронавируса Международная федерация хоккея отменила чемпионат мира, прошло больше года с тех пор, как Боб Хартли в последний раз лично руководил национальной сборной. За это время многое произошло, а сам канадский специалист напомнил о себе противоречивыми высказываниями в российскоей прессе, поэтому журнал MVP пригласил тренера на беседу, чтобы поговорить о хоккее и обсудить околохоккейные темы.

Не так давно у омского "Авангарда" был выезд в Новосибирск, Хабаровск и Нурсултан. Все ли здоровы в команде после этой гостевой серии матчей?

Это сумасшедший год для всего мира, но в последнее время у нас все хорошо. Covid-19 нанес нам тяжелый удар во время июльских тренировочных сборов, когда заболели двадцать человек, но с тех пор было только два случая. В то же время игроки болеют гриппом и ангиной, у некоторых - травмы, но это часть игры. Я усвоил одно: побеждать можно только со здоровыми игроками.

Как вы относитесь к тому, что клубам КХЛ приходится играть с хоккеистами молодежных команд? Действительно ли хоккей важнее здоровья человека?

Я исхожу из того, как поступаем мы, и допускаю, что в других командах поступают так же. Наша медицинская бригада проделала невероятную работу, чтобы обеспечить нам безопасную среду. Мы боремся с вирусом, которого не видим и не чувствуем. Анализы проводятся регулярно - врачи делают соскоб ватной палочкой, берут кровь, каждое утро измеряют температуру. Игрокам и руководству даны строгие рекомендации, как вести себя на аренах и за их пределами. Мы призываем игроков оставаться в отелях, а не бродить по улицам. Это печальная реальность. Вирус до определенной степени парализовал весь мир. Это важнее хоккея, но КХЛ делает все возможное, чтобы позаботиться о безопасности.

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