Легкоатлетка Тимановская: "Бабушка сказала, что мне нельзя возвращаться в Беларусь"

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская дала пресс-конференцию в Варшаве и обошлась без политических заявлений, пишет "Спорт-Экспресс".

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24-летняя бегунья, устроившая громкий международный скандал на Олимпиаде из-за своего конфликта с тренерским штабом, прилетела из Японии в Польшу. В этой стране Тимановская и ее муж, вероятно, будут жить в ближайшее время. На пресс-конференции в Варшаве Кристина заявила, что попробует возобновить спортивную карьеру и выступить еще на двух Олимпиадах.

"Я удивлена, что эта ситуация стала политическим скандалом. Эта ситуация касалась только спорта. Случилась ошибка, в связи с которой две спортсменки не смогли приехать на Олимпиаду. Все, что я хотела, — это чтобы люди взяли на себя ответственность.

То, что произошло, стало для меня большим удивлением. Я не думала по поводу политического убежища. Все, что я хочу, — это остаться в спорте и продолжить свою спортивную карьеру. Я разговаривала с родителями, которые сказали, что Польша может быть хорошим вариантом. Они могли бы ко мне приезжать, чтобы мы иногда встречались", - сообщила Тимановская.

"Я не могла представить, что такая ситуация может произойти. Перед Олимпиадой я делала пост о своих планах по возвращению из Японии. Мы планировали поехать на отдых, продолжить обучение и заниматься своей работой.

Мне рассказали родители, что по телевизору говорят, как я не воспользовалась своим шансом и какой я недоспортсмен. Мне поступало также много плохих сообщений, но было и много слов поддержки от людей. Позитивных сообщений было больше, чем негативных", - сказала белорусская спортсменка.

"Когда мой муж приедет сюда, то мы вместе примем решение. Мы можем остаться здесь (в Польше), я могу здесь возобновить свою карьеру, а он найти работу.

Я очень переживаю за своих родителей. Мой отец болен, у него проблемы с сердцем, и в последнее время его состояние ухудшилось. Надеюсь, ничего не произойдет. У меня есть тренер в Австрии. Хотелось бы работать с ним. Также в последнее время мне помогал мой муж тренироваться в Минске. Попробуем тренироваться вместе с мужем", - добавила она.

"Даже после всей этой ситуации я пыталась подать протест. Надеюсь, это не последние мои Олимпийские игры, а будут еще как минимум два таких старта. Буду делать все, чтобы продолжить свою карьеру", - сказала легкоатлетка.

Тимановская заявила, что вернутся в Беларусь, когда будет уверена, что ее нахождение там будет безопасным.

"В Фонде спортивной солидарности сказали, что могут помочь, если приму решение не возвращаться в Беларусь. И уже когда я шла в машину, то мне позвонила бабушка, которая сказала, что мне нельзя возвращаться в Белоруссию. Возможно, кто-то в Беларуси смог ей передать, что меня будет ждать, если я вернусь", - сказала она.

Белорусская спортсменка вспомнила, как принималось решение, что в Токио она не будете участвовать в 200-метровой дистанции.

"Я сказала, что с этим решением не согласна. Затем пошел совсем другой разговор, и сказали, что если я пойду против их воли, то пойдут другие меры, но затем тренер сказал, что ты можешь бежать. На следующий день в олимпийском комитете узнали у меня, какое решение было принято. Я сказала, что принято решение в мою сторону. Через пару часов ко мне пришли и сказали, что меня никто не спрашивает и я должна собрать вещи и лететь в Беларусь.

Когда приехала в аэропорт, то сказала через переводчик, что мне нужна помощь. Подошла к полиции, показала им этот перевод. Сначала они не поняли, что происходит. Когда белорусская диаспора в Японии объяснила им, что происходит, тогда меня отвели в безопасное место", - заметила она.

Она затруднилась ответить на вопрос, почему ее не поддержали коллеги по сборной Беларуси: "Сложно ответить на этот вопрос за них. Может, большинство из них не хотят попасть в ту ситуацию, в которую попала я. Поэтому делают все возможное, чтобы огородить себя".

Также ей был задан вопрос, имеется ли в Беларуси свобода слова.

"Я всегда открыто выражала свое мнение, но приходилось следить за своими словами. В Беларуси все боятся что-то говорить", - заявила Кристина Тимановская, добавив, что "я не хочу бежать от кого-то. Я просто хотела пробежать на Олимпийских играх, это была моя мечта".