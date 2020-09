Конор Макгрегор задержан на Корсике. Его подозревают в сексуальном насилии

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор был задержан на этой неделе на французском острове Корсика по подозрению в попытке сексуального насилия и непристойном поведении, сообщил прокурор города Бастия в субботу.

Представитель Магкрегора сказал порталу TMZ, что тот категорически отрицает все обвинения и был отпущен после того, как ответил на вопросы правоохранителей.

В четверг, 10 сентября, в полицию было подано заявление, после чего Макгрегора допросили и задержали, говорится в заявлении гособвинителя.

"После жалобы... на действия, которые можно описать как попытка сексуального насилия и непристойного обнажения, Конор Энтони Макгрегор стал фигурантом слушаний в жандармерии", - сказано в сообщении прокуратуры.

Никаких других деталей обвинения или подробностей о пострадавших не сообщается.

Ирландец Макгрегор к 32 годам стал одним из самых известных в мире бойцом смешанных единоборств, у него целая армия фанатов по всему миру, в том числе в России. Он стал первым чемпионом сразу в двух весовых категориях в истории самой престижной организации этого спорта UFC.

В 2018 году бой ирландца с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за титул чемпиона UFC в легком весе побил рекорд по числу платных просмотров. В том поединке удушающим приемом победил российский атлет.

Спортсмены остались непримиримыми врагами, но когда отец и тренер россиянина Абдуманап Нурмагомедов оказался в коме из-за последствий коронавируса, Макгрегор молился о его здоровье и называл его истинным гением. Заслуженный тренер России Нурмагомедов скончался в июле.

Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know.

A true martial genius!

Very saddened upon hearing this news tonight.

Praying for the Nurmagomedov family at this time 🙏 https://t.co/OVklQphPgN