Легкоатлетам из России приостановили выдачу нейтрального статуса

World Athletics объяснила свое решение тем, что ВФЛА не уплатила в срок штраф за вмешательство в расследование допингового скандала. На заседании в конце июля будут согласованы дальнейшие действия в отношении россиян.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла новые меры против России в связи с неуплатой Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) штрафа за вмешательство в расследование допингового дела прыгуна в высоту Данилы Лысенко. World Athletics незамедлительно приостанавливает восстановление членства ВФЛА, а также выдачу нейтрального статуса российским спортсменам для участия в международных соревнованиях, говорится в сообщении, выложенном на официальном сайте организации в четверг, 1 июля.

"ВФЛА серьезно подвела своих спортсменов. Мы сделали все возможное, чтобы ускорить процесс выдачи нейтрального статуса россиянам и поддержать восстановление членства ВФЛА. Похоже, все усилия оказались бесполезными. Условия выплаты штрафа были ясными и не оспаривались ВФЛА. Теперь мы вернемся к этому вопросу в конце июля на заседании совета", - цитируются в сообщении слова президента World Athletics Себастьяна Коу.

В документе указывается, что дальнейшее решение о выступлении российских спортсменов на международных соревнованиях будет принято на заседании совета World Athletics 29 - 30 июля.

Штраф ВФЛА

ВФЛА 30 июня сообщила, что она не располагает средствами для уплаты штрафа в установленный срок к 1 июля и просит об отсрочке.

Россия в марте была оштрафована World Athletics на 10 млн долларов за попытку повлиять на расследование дела Лысенко. Чемпиона мира по прыжкам в высоту в помещении 2018 года заподозрили в предоставлении поддельного больничного листа с целью оправдать отсутствие информации о своем местонахождении.

Половину суммы штрафа полагалось выплатить до 1 июля. В этом случае остальные 5 млн долларов стали бы условными, и деньги были бы списаны с депозита лишь при новом нарушении российской стороной антидопинговых правил.