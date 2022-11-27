Марокканские болельщики устроили погромы в Бельгии после матча в Катаре
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Многочисленные марокканские болельщики, которые проживают в Бельгии, устроили беспорядки на улицах Брюсселя после победы своей команды над бельгийцами на чемпионате мира в Катаре, сообщает "Спорт-Экспресс".

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Как известно, сборная Марокко неожиданно обыграла Бельгию в матче второго тура группового этапа. Матч завершился со счетом 2:0. После этого толпы макокканских фанатов устроили беспорядки на улицах Брюсселя. Они били машины и витрины магазинов и скандировали кричалки в поддержку сборной Марокко.

Бельгийской полиции пришлось применить светошумовые гранаты и водометы, чтобы усмирить разбушевавшихся фанатов. 22 полицейских получили повреждения.

К 16 часам по местному времени в районе было перекрыто движение наземного транспорта и несколько станций метро.

"Я с предельной твердостью осуждаю инциденты, произошедшие сегодня днем", Полиция прилагает все свои усилия для поддержания общественного порядка. Полиции поручено произвести административные аресты нарушителей спокойствия", — прокомментировал мэр Брюсселя Филипп Клоз в своем твиттере.

В Бельгии проживает не менее 430 тысяч людей марокканского происхождения. Почти половина проживает в Брюсселе. Множество марокканцев сосредоточено также в Антверпене, Мехелене и Вилворде.

Сборная Марокко набрала четыре очка после двух туров и вышла на первое место в группе F. Марокканцы одержали первую победу на чемпионатах мира с 1998 года.

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