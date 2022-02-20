Среди призеров зимней Олимпиады оказалась и внучка знаменитой актрисы Джины Лоллобриджиды

Соревнования на Олимпийских играх в Пекине подошли к концу. Мы увидели окончание эпохи великого голландского конькобежца Свена Крамера, стали свидетелями продолжения гегемонии норвежки Терезы Йохауг в лыжных гонках, порадовались бронзовой медали латвийских саночников в эстафете и огорчились отсутствием побед у хоккеистов. А еще Игры-2022 запомнятся медалями итальянской конькобежки Франчески Лоллобриджиды.

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Олимпийская мечта маленькой девочки

Как сообщает "Спорт-Экспресс", 31-летняя спортсменка из Фраскати — двоюродная внучка знаменитой голливудской актрисы XX века Джины Лоллобриджиды. Она получила всемирную славу благодаря съемкам в фильмах "Фанфан-Тюльпан", "Собор Парижской Богоматери", "Сто и одна ночь Симона Синема" и многих других картинах. Джине довелось работать с такими звездами, как Фрэнк Синатра и Дженнифер Джонс. Еще в конце 1990-х годов актриса ушла на заслуженный отдых, но теперь о работах 94-летней звезды миру напоминает ее очаровательная родственница.

Франческа Лоллобриджида с детства обожала кататься на роликах и всегда мечтала об Олимпиаде, но ролики никогда не входили в программу Олимпийских игр. Тогда отец юной Франчески отвез ее на каток и поставил на коньки.

"Мы жили в Риме, и тренироваться на льду возможности не было. Но папа однажды подешел ко мне и сказал: "Садись в машину. Поедем в путешествие!" Он отвез меня в Тренто и поставил на коньки. В итоге приходилось ездить туда на тренировки по выходным по шесть часов туда-обратно. Было очень трудно и морально, и физически. В какой-то момент очень хотелось завязать со спортом. Не уверена, что снова выбрала бы этот же путь, будь у меня возможность отмотать время назад", — говорила Лоллобриджида в интервью журналу Marie Claire.

11 лет без наград — и подиум Игр

Франческа осуществила свою мечту об Олимпийских играх в 2014 году. Но в Сочи завоевать медаль не удалось. Без наград итальянка осталась и спустя четыре года в Пхенчхане. Мало что получалось и на других крупных соревнованиях. Прорыв случился в 2018 году, когда итальянка выиграла золото в масс-старте на чемпионате Европы в Коломне. С этого момента она стабильно попадает в призы на чемпионатах мира и Европы. В Пекине Франческе наконец-то удалось завоевать и олимпийскую награду - сразу две. Лоллобриджида взяла серебро на дистанции 3000 метров, а в последний медальный день добавила бронзу в масс-старте.

"Для меня это — золото, потому что я прошла длинный путь к этому успеху! Просто не могу сдержать слез. Поймите, я не родилась на льду, а в итоге у меня все получилось", — восклицала Лоллобриджида в разговоре с итальянскими журналистами.

Корреспонденты не могли не спросить Франческу про взаимоотношения со знаменитой двоюродной бабушкой. "Мой отец был знаком с ней, а я — нет. Я постоянно занималась спортом, поэтому мы так и не увиделись, — ответила Франческа. — К сожалению, у меня нет времени поддерживать связь даже с самыми близкими родственниками. Но я восхищаюсь Джиной! Стану ли известнее ее? Никогда не осмелюсь такое сказать".