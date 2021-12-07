"До Ото я была просто принцессой". Как тяжело больной сын изменил жизнь Илзе

Было очень тяжело, я боролась сама с собой. Когда мне рассказали о плохом зрении сына, я позвонила сестре и сказала: "Мне так плохо, я не хочу больше жить…". Тогда мы с ней проговорили два часа. Мне все говорят: "Илзе, это ужасно, как ты справляешься?". Но человек ведь привыкает ко всему, даже к плохому".



В то время Илзе изучала психологию в Рижской академии педагогики и управления образованием. Она интересовалась этой темой и, возможно, хотела найти ответы и на свои вопросы, главный из которых — почему это произошло именно с ней? Опыт потери отца и то, что муж решил уйти из семьи, разрушили Илзе, но она собралась с силами и закончила учебу, несмотря на бессонные ночи из-за частых болезней Ото. Как бы ей ни хотелось работать, это было невозможно. Когда сыну было около четырех лет, она решилась на трудный для себя шаг и попросила помощи в благотворительном фонде Ziedot.lv, чтобы обеспечить Ото занятия с логопедом, музыкальную терапию, иппотерапию и курс лечения в Новосибирской клинике стволовых клеток.



Когда Ото было восемь лет, у Илзе в новых отношениях родился сын Харди, которому сейчас 13 лет. Гинеколог Даце Матуле постоянно успокаивала Илзе и призывала ее не бояться вторых родов. И действительно, во время второй беременности Илзе не сомневалась, что все будет хорошо: "Я чувствовала себя в полной безопасности и все было нормально. Если с Ото мне было ужасно сложно, то с Харди все было иначе".



Появление малыша в семье изменило и Илзе, и Отто. "Кто-то однажды сказал мне: "Илзе, ты должна отпустить Отто. Ты все время с ним и больше ничего не видишь вокруг". Когда родился Харди, я действительно стала чувствовать себя лучше. Ото тоже стало эмоционально легче — приступы случались реже и он больше не был таким беспокойным. Сейчас он очень добродушный и довольный жизнью. Единственная наша проблема в том, что он уже большой и забота о нем — ежедневный физический труд".

