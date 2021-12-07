"До Ото я была просто принцессой". Как тяжело больной сын изменил жизнь Илзе

Теперь Изле может вернуться к работе – во многом это стало возможным во многом благодаря работникам социального ухода, чья работа оплачивается благотворительной организацией ziedot.lv и самоуправлением.
Ото может случайно пораниться из-за плохого зрения. Все двери в доме привязаны, чтобы он не защемил себе пальцы и не поранился как-то еще. Он очень любит музыку, и радио звучит в его комнате целыми днями, однако его нужно прятать под несколькими подушками, потому что, по мнению Ото, это очень хорошая игрушка и одно радио он уже сломал. Он всегда смеется над своими проказами, потому что обычно не осознает серьезности ситуации.
Беременность протекала хорошо, но однажды Илзе почувствовала, что что-то не так: "Я пошла в Рижский роддом, и доктор Гайлис сказал, что, возможно, случилось обвитие пуповины, но точно сказать было нельзя. Мне уже тогда казалось, что это вина врачей, потому что я чувствовала себя плохо. Однажды вечером я почувствовала, что что-то не так. Позвонила акушерке, побежала в больницу, но они ничего не сделали, только слушали сердцебиение".
На следующее утро отошли воды зеленого цвета, и врачи поняли, что действовать нужно быстро. Буквально через десять минут Илзе доставили в операционную, чтобы сделать кесарево сечение. В тот день Ото так и не принесли к ней в палату, а на следующий день, когда Илзе смогла встать, ее муж пошел с ней в другое отделение. Там Илзе впервые увидела сына — в реанимации, подключенного к аппарату.
— Илзе
Позже у мальчика констатировали очень слабое зрение, но никто не знает, как много он на самом деле видит. Илзе говорит, что он очень хорошо знает квартиру. У мальчика есть также дефект речи. Хотя Ото поначалу умел издавать и имитировать звуки, например, голоса животных, позже произошел регресс и речевое развитие было полностью остановилось. При этом, когда Ото чему-то рад, он может издавать звук "дрн, дрн, дрн". Илзе смеется, что пока у других детей есть трудности выговорить букву "р", для Ото произнести этот слог не составляет труда.
В первые годы жизни Ото был очень беспокойным, вздорным и плаксивым. Иногда у него случались истерики: "Он мог просто кричать. Все вокруг сразу на нас смотрели. Дома я обычно ждала, когда муж вернется с работы, чтобы наконец сходить в туалет, потому что стоило мне отойти, Ото начинал истерически кричать. Я сама стала очень нервной". Однако проблемы в жизни Илзе продолжались. Когда Ото было три с половиной года, муж ушел из семьи. "Так делает большинство мужчин. Они не такие сильные", — говорит Илзе. Финансово отец Ото совершенно не помогал. И хотя Илзе пыталась договориться о выплате алиментов, муж не сдержал слово. Через пару месяцев умер отец Илзе, который был очень важным человеком в ее жизни. Примерно в это же время произошел серьезный регресс в развитии речи сына. У него начались частые приступы эпилепсии и проявились другие заболевания, особенно ларингит, из-за которого он часто оказывался в больнице, потому что вылечить болезнь дома было просто невозможно.
"Мы оказывались в реанимации по два раза в год. Мы живем совсем недалеко от Детской больницы и иногда нам приходилось буквально бежать туда с Ото на руках, потому что это было бы быстрее, чем на машине".
— Илзе
В то время Илзе изучала психологию в Рижской академии педагогики и управления образованием. Она интересовалась этой темой и, возможно, хотела найти ответы и на свои вопросы, главный из которых — почему это произошло именно с ней? Опыт потери отца и то, что муж решил уйти из семьи, разрушили Илзе, но она собралась с силами и закончила учебу, несмотря на бессонные ночи из-за частых болезней Ото. Как бы ей ни хотелось работать, это было невозможно. Когда сыну было около четырех лет, она решилась на трудный для себя шаг и попросила помощи в благотворительном фонде Ziedot.lv, чтобы обеспечить Ото занятия с логопедом, музыкальную терапию, иппотерапию и курс лечения в Новосибирской клинике стволовых клеток.
Когда Ото было восемь лет, у Илзе в новых отношениях родился сын Харди, которому сейчас 13 лет. Гинеколог Даце Матуле постоянно успокаивала Илзе и призывала ее не бояться вторых родов. И действительно, во время второй беременности Илзе не сомневалась, что все будет хорошо: "Я чувствовала себя в полной безопасности и все было нормально. Если с Ото мне было ужасно сложно, то с Харди все было иначе".
Появление малыша в семье изменило и Илзе, и Отто. "Кто-то однажды сказал мне: "Илзе, ты должна отпустить Отто. Ты все время с ним и больше ничего не видишь вокруг". Когда родился Харди, я действительно стала чувствовать себя лучше. Ото тоже стало эмоционально легче — приступы случались реже и он больше не был таким беспокойным. Сейчас он очень добродушный и довольный жизнью. Единственная наша проблема в том, что он уже большой и забота о нем — ежедневный физический труд".
Мама Ото работает в компании Exeltis медицинским представителем. Работа, как она говорит, буквально свалилась ей на голову — ее порекомендовала ей мама другого особенного ребенка, который, к сожалению, умер два года назад. Поскольку Илзе в компании единственный медицинский представитель, ей нужно ездить по всей Латвии, чему она очень рада, ведь за рулем она чувствует себя как рыба в воде. Она планирует самые дальние поездки, например, в Валмиеру или Даугавпилс, когда с Ото сидит няня Илзе.
Работодатель знает ситуацию в семье и поэтому мама Ото может сама регулировать свое рабочее время. По пятницам у нее официальный выходной, когда она может сходить в Рижскую социальную службу, к семейному врачу или в аптеку за необходимыми средствами гигиены для Ото.
При необходимости помогает и отец Харди, партнер Илзе. "Если я попрошу его помочь отнести сына вниз, он это сделает, но он за ним особенно не ухаживает и я не могу оставлять с ним Ото", — говорит Илзе. Харди уже подросток: "Ему 13, у него свои дела. Если что-то понадобится, он, конечно, поможет. В школе он немного стесняется своего особенного брата. И хотя Ото для него очень много значит, он не показывает этого".
Семья живет в Риге на втором этаже частного дома, поэтому на лестнице установлен подъемник, но посадить в него Ото могут только два человека, так как он очень высокий. Подъемник был установлен на деньги из государственного финансирования (5 000 евро) и на пожертвования от Ziedot.lv (около 4 000 евро).
Пока Ото не исполнилось 18 лет, автомобиль Илзе не облагался налогом на эксплуатацию. Два раза в год мама Ото получала от государства компенсацию — примерно 76 евро, что, конечно, не покрывает реальных расходов.
В квартире дверные проемы достаточно широкие и при необходимости там можно перемещаться в инвалидной коляске, но Илзе отмечает, что необходимо приспособить ванную комнату к потребностям Ото, поскольку его чрезвычайно сложно положить и поднять из ванны. Все эти годы Ото приходилось класть в ванну вдвоем — помогали либо отец Харди, либо няня Отто Илзе, но теперь семья поняла, что ванную нужно оборудовать для удобства всех. По словам Литы Брице, представителя Департамента благосостояния Рижской думы, "у человека в инвалидном кресле, которому необходимо обеспечить особые условия проживания, есть возможность получать жилищное пособие в размере до 4 000 евро".
Главное желание Илзе на будущее только одно — она очень хочет, чтобы у Ото была постоянная и надежная няня, которой можно было бы доверить сына и спокойно ходить на работу. "У нас в доме есть небольшая однокомнатная квартирка, где могла бы жить няня", — мечтательно завершает разговор мать Отто.