Отпуск раз в 20 лет? История многодетной семьи с двумя лежачими дочерьми

В свои 26 лет Эстер весит 30 килограммов. Большую часть времени она лежит и может сидеть в инвалидном кресле только с помощью особого корсета — мешает тяжёлый сколиоз. Ходить и говорить она не может, кормить её нужно с ложечки и только специализированной едой, как и её сестру.



Сара тоже не говорит, но может за руку пройти небольшое расстояние. Об интеллектуальном развитии сестёр судить сложно, поскольку они не могут высказать то, что у них на душе — но мать уверена, что они всё понимают.



"Эстер стоит на учёте у невролога, а не психиатра. Он, правда, считает, что если ребёнок не говорит, то и не понимает ничего. Но я думаю, что она всё понимает, просто не говорит. В конце концов, у неё мозг повреждён в том месте, которое отвечает за язык и движения, а та часть, которая отвечает за разум — в порядке", — считает Лигита.



Несмотря на то, что проблемы со здоровьем у Эстер более тяжёлые, она спокойнее сестры. Сара, если ей что-то не нравится, громко капризничает. Год назад выяснилось, что у неё непереносимость молочных белков, и всё это время её неправильно кормили. Она очень плохо набирала вес. Сейчас, когда обеих девочек кормят специальным питанием, их здоровье ощутимо улучшилось. Питание Сары как паллиативного пациента оплачивает государство, а для Эстер его обеспечивает организация Ziedot.lv.



Девочки посещают физиотерапевта и эрготерапевта, а при возможности и другие занятия, например, в рамках каких-то проектов.



Сара сейчас посещает специальную школу в Талси, а до того, когда ещё Эстер была в школьном возрасте, их обеих возили в специальную школу-интернат в Пелчи: в понедельник привозили и в пятницу забирали домой.



Жизнь с особыми детьми проще, пока им ещё нет 18 лет, а потом всё меняется, социальная помощь сокращается. "Когда ребёнок становится совершеннолетним, можно подумать, что он больше не существует, хотя он — вечный ребёнок. Я со страхом жду следующего года, когда Саре исполнится 18 лет", — признаётся Лигита.

