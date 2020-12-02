Поддержите сильных! DELFI и Ziedot.lv призывают пожертвовать на оплату услуг сиделки

Уже третий год подряд ведущий новостной портал Латвии DELFI в сотрудничестве с благотворительной организацией Ziedot.lv призывает поддержать семьи, где есть человек, нуждающийся в постоянном уходе. В этом году в рамках проекта Stiprini stipros у каждого есть возможность пожертвовать на уплату услуг сиделки и помочь облегчить груз повседневных забот, которые легли на плечи этих семей.



Забота о близком, который нуждается в постоянном уходе из-за тяжелой болезни, травмы или возраста, повлиявших на его физическое и душевное здоровье ― работа без выходных и отдыха. Часто общество не замечает или недооценивает эту работу, но даже самым сильным нужна помощь. В этом году журналисты DELFI пообщались с пятью семьями, чтобы рассказать остальным их истории ― все они доказывают, какой силы, любви и выдержки требует уход за тяжелобольным близким.



Из-за спинальной мышечной атрофии Екатерина прикована к инвалидной коляске, она может пошевелить только пальцами левой руки. Из-за проблем с транспортировкой она никогда не наслаждалась золотой осенью в Сигулде, не видела Вентас румбу и не была на пляже. Братья-двойняшки Элвис и Райво испытывают серьезные проблемы со здоровьем еще с рождения, и они полностью зависят от людей, которые ухаживают за ними. У братьев церебральный паралич и спастический тетрапарез, иногда у Элвиса случаются приступы эпилепсии. Сейчас мальчикам 22 года, но понятно, что даже в 30 и 40 лет они будут зависеть от других людей. 34-летняя дочь Татьяны Леночка вечно будет ребенком ― ее развитие остановилось на уровне четырех лет. Ей поставлен диагноз детский церебральный паралич и нарушение речевого развития и интеллекта в тяжелой форме, поэтому дома мама посвящает все время только дочке. Вот уже 18 лет к кровати прикован Рейнис Рунцис, жизнь которого перевернулась после автомобильной аварии, произошедшей на обледенелой дороге. Остальные пассажиры отделались синяками, а его жизнь стала адом. Сейчас Рейнис полностью зависит от помощи мамы и сиделки. Историю любви Солвиты и Айвара, которая началась 34 года назад, отравило тяжелое, неизлечимое заболевание ― рассеянный склероз. Уже два года Солвита не встает и полностью зависит от мужа, потому что сама не может сделать ничего ― даже взять в руки стакан воды, чтобы утолить жажду.

