Поддержите сильных! DELFI и Ziedot.lv призывают пожертвовать на оплату услуг сиделки
Уже третий год подряд ведущий новостной портал Латвии DELFI в сотрудничестве с благотворительной организацией Ziedot.lv призывает поддержать семьи, где есть человек, нуждающийся в постоянном уходе. В этом году в рамках проекта Stiprini stipros у каждого есть возможность пожертвовать на уплату услуг сиделки и помочь облегчить груз повседневных забот, которые легли на плечи этих семей.
Забота о близком, который нуждается в постоянном уходе из-за тяжелой болезни, травмы или возраста, повлиявших на его физическое и душевное здоровье ― работа без выходных и отдыха. Часто общество не замечает или недооценивает эту работу, но даже самым сильным нужна помощь. В этом году журналисты DELFI пообщались с пятью семьями, чтобы рассказать остальным их истории ― все они доказывают, какой силы, любви и выдержки требует уход за тяжелобольным близким.
Из-за спинальной мышечной атрофии Екатерина прикована к инвалидной коляске, она может пошевелить только пальцами левой руки. Из-за проблем с транспортировкой она никогда не наслаждалась золотой осенью в Сигулде, не видела Вентас румбу и не была на пляже. Братья-двойняшки Элвис и Райво испытывают серьезные проблемы со здоровьем еще с рождения, и они полностью зависят от людей, которые ухаживают за ними. У братьев церебральный паралич и спастический тетрапарез, иногда у Элвиса случаются приступы эпилепсии. Сейчас мальчикам 22 года, но понятно, что даже в 30 и 40 лет они будут зависеть от других людей. 34-летняя дочь Татьяны Леночка вечно будет ребенком ― ее развитие остановилось на уровне четырех лет. Ей поставлен диагноз детский церебральный паралич и нарушение речевого развития и интеллекта в тяжелой форме, поэтому дома мама посвящает все время только дочке. Вот уже 18 лет к кровати прикован Рейнис Рунцис, жизнь которого перевернулась после автомобильной аварии, произошедшей на обледенелой дороге. Остальные пассажиры отделались синяками, а его жизнь стала адом. Сейчас Рейнис полностью зависит от помощи мамы и сиделки. Историю любви Солвиты и Айвара, которая началась 34 года назад, отравило тяжелое, неизлечимое заболевание ― рассеянный склероз. Уже два года Солвита не встает и полностью зависит от мужа, потому что сама не может сделать ничего ― даже взять в руки стакан воды, чтобы утолить жажду.
Забота о близком, который нуждается в постоянном уходе из-за тяжелой болезни, травмы или возраста, повлиявших на его физическое и душевное здоровье ― работа без выходных и отдыха. Часто общество не замечает или недооценивает эту работу, но даже самым сильным нужна помощь. В этом году журналисты DELFI пообщались с пятью семьями, чтобы рассказать остальным их истории ― все они доказывают, какой силы, любви и выдержки требует уход за тяжелобольным близким.
Из-за спинальной мышечной атрофии Екатерина прикована к инвалидной коляске, она может пошевелить только пальцами левой руки. Из-за проблем с транспортировкой она никогда не наслаждалась золотой осенью в Сигулде, не видела Вентас румбу и не была на пляже. Братья-двойняшки Элвис и Райво испытывают серьезные проблемы со здоровьем еще с рождения, и они полностью зависят от людей, которые ухаживают за ними. У братьев церебральный паралич и спастический тетрапарез, иногда у Элвиса случаются приступы эпилепсии. Сейчас мальчикам 22 года, но понятно, что даже в 30 и 40 лет они будут зависеть от других людей. 34-летняя дочь Татьяны Леночка вечно будет ребенком ― ее развитие остановилось на уровне четырех лет. Ей поставлен диагноз детский церебральный паралич и нарушение речевого развития и интеллекта в тяжелой форме, поэтому дома мама посвящает все время только дочке. Вот уже 18 лет к кровати прикован Рейнис Рунцис, жизнь которого перевернулась после автомобильной аварии, произошедшей на обледенелой дороге. Остальные пассажиры отделались синяками, а его жизнь стала адом. Сейчас Рейнис полностью зависит от помощи мамы и сиделки. Историю любви Солвиты и Айвара, которая началась 34 года назад, отравило тяжелое, неизлечимое заболевание ― рассеянный склероз. Уже два года Солвита не встает и полностью зависит от мужа, потому что сама не может сделать ничего ― даже взять в руки стакан воды, чтобы утолить жажду.
"Болезнь приходит внезапно и неожиданно, переворачивает жизнь с ног на голову. В ситуации, когда близкие всегда должны находиться дома и каждый день ухаживать за больным, сложно как эмоционально, так и физически. Это как марафон, финиша которого не видно. Сиделка, которая помогает ухаживать за близким ― не только практическая помощь, но и возможность сделать передышку, и эмоциональная поддержка. Поможем!" ― призывает руководитель Ziedot.lv Рута Диманта.
Цель проекта Stiprini stipros ― не только обеспечить этим семьям услуги сиделки как минимум на год, но и добиться доступности услуг специалиста по уходу на дому во всех самоуправлениях и следить за разработкой минимальной корзины социальных услуг, в которую планируется включить услуги по уходу на дому.
Потребность в услугах специалиста по уходу растет с каждым годом, потому что люди живут все дольше, многие болеют или попадают в ситуации, в которых им необходима помощь сиделки. Только в Риге с каждым годом количество людей, которым необходим уход на дому, увеличивается на тысячу. Работа сиделки ― сложная физически и эмоционально, малооплачиваемая, поэтому работников не хватает, нередко эту работу выполняют люди без должной квалификации. 84% или 6 из 7 новых сиделок разрывают договор во время испытательного срока ― в основном из-за маленькой зарплаты, трудности работы и по другим причинам. Несмотря на то, что законом предусмотрено, что услуги по уходу на дому должны обеспечиваться во всех самоуправлениях, из 119 самоуправлений они обеспечиваются в 106 ― в разном объеме, с разной интенсивностью и условиями оплаты, потому что в законе не указаны конкретные требования. На данный момент правительство работает над созданием минимальной корзины социальных услуг, куда обещают включить услуги по уходу на дому, и команда DELFI следит за тем, как проходит ее разработка.
В сложной ситуации оказываются и члены семьи, которые ухаживают за больными близкими. Если помощь сиделки недоступна или семья не может себе ее позволить, люди нередко вынуждены бросать работу, социальную жизнь, испытывают финансовые сложности и впадают в депрессию, потому что чувствуют себя словно привязанными к близкому человеку.
Потребность в услугах специалиста по уходу растет с каждым годом, потому что люди живут все дольше, многие болеют или попадают в ситуации, в которых им необходима помощь сиделки. Только в Риге с каждым годом количество людей, которым необходим уход на дому, увеличивается на тысячу. Работа сиделки ― сложная физически и эмоционально, малооплачиваемая, поэтому работников не хватает, нередко эту работу выполняют люди без должной квалификации. 84% или 6 из 7 новых сиделок разрывают договор во время испытательного срока ― в основном из-за маленькой зарплаты, трудности работы и по другим причинам. Несмотря на то, что законом предусмотрено, что услуги по уходу на дому должны обеспечиваться во всех самоуправлениях, из 119 самоуправлений они обеспечиваются в 106 ― в разном объеме, с разной интенсивностью и условиями оплаты, потому что в законе не указаны конкретные требования. На данный момент правительство работает над созданием минимальной корзины социальных услуг, куда обещают включить услуги по уходу на дому, и команда DELFI следит за тем, как проходит ее разработка.
В сложной ситуации оказываются и члены семьи, которые ухаживают за больными близкими. Если помощь сиделки недоступна или семья не может себе ее позволить, люди нередко вынуждены бросать работу, социальную жизнь, испытывают финансовые сложности и впадают в депрессию, потому что чувствуют себя словно привязанными к близкому человеку.
"Проект Stiprini stipros вместе с Ziedot.lv мы реализуем уже третий год, чтобы поддержать семьи, где есть человек, которому требуется специальный уход. В первые два года мы рассказывали обо всех проблемах, с которыми сталкиваются эти семьи ― необходимость лекарств и гигиенических товаров, нужда в услугах врачей и реабилитации, недоступность помощи сиделок и ассистентов. Со временем мы поняли, что всего сразу решить не можем ― стоит начать с решения одной проблемы, но более углубленно. После долгих дискуссий мы пришли к тому, что стоит начать с исследования и решения проблемы, связанной с сиделками, потому что сиделка облегчает семьям груз повседневных забот и помогает снизить психологическое давление. Мы хотим разрешить эти проблемы не только в краткосрочной перспективе ― благодаря пожертвованиям, но и в долгосрочной ― выискивая и обращая внимания на бреши в системе и призывая государственные ответственные учреждения уладить эти вопросы", ― говорит председатель правления AS DELFI Константин Кузиков.
Семьи, где есть человек, который нуждается в специальном уходе, годами работают на пределе сил, и мысль о возможном конце со временем становится только больнее. В наших силах подарить им хотя бы небольшую передышку.
Мы благодарим тех, кто поддержал цели и героев проекта Stiprini stipros ― агентство VUCA Communications, сеть магазинов Maxima, Httpool, Radio Skonto, Radio Skonto Plus, Radio Tev и Riga TV24.
Мы призываем каждого поддержать самые сильные семьи Латвии и сделать пожертвование, чтобы помочь оплатить услуги сиделки! Поддержите сильных!
Мы призываем каждого поддержать самые сильные семьи Латвии и сделать пожертвование, чтобы помочь оплатить услуги сиделки! Поддержите сильных!