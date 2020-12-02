Жить, а не выживать. Рейнис Рунцис

Незаметно пролетели два часа. Я выхожу из квартиры, но мысли об этом разговоре не оставляют меня еще долго. И Рейнис, и Расма несколько раз просили не называть их сильными. Их можно понять, поскольку в повседневной рутине трудно осознать силу, которая на самом деле есть в этих людях.



На плечах Расмы лежит ответственность о Рейнисе. И она несет ее, как бы трудно ей ни было. С самого начала, когда лежавший без движения Рейнис был подключен к аппарату искусственного дыхания, и до сих пор. Для того, чтобы не сломаться, нужна сила.



У Рейниса были все возможности сдаться. Он говорит, что прошел через ад. Многие остаются в аду, но он решил бороться. Жить, а не выживать. В конце концов, мы все хотим того же.

