Приезжать сюда никогда не бывает часто, хоть каждый год или даже раз в полгода. Город постоянно меняется – в лучшую сторону. Открываются новые музеи и экспозиции, рестораны, уличные выставки и творческие кварталы. А еще он невероятно удобен для пеших прогулок – многие интересные места находятся неподалеку друг от друга.

Несомненное преимущество Таллина - его близость к Риге. 50 минут самолетом, автобусом - примерно 4,5 часа. С учетом дороги в/из аэропорта, регистрации, проверки безопасности и ожидания багажа после приземления время примерно одинаковое, так что автобусом может быть даже предпочтительнее. Например, у Lux Express ежедневно есть более 10 рейсов, а Таллинский автовокзал находится практически в центре города, откуда можно даже пешком быстро добраться до гостиницы.

История и модерн

Буквально за углом от шумной и многолюдной площади Виру находится Ротерманни (Rotermanni). В середине XIX века тут возник промышленно-торговый квартал коммерсанта Кристиана Ротерманна, а к середине прошлого века это место пришло в упадок и стало очень неуютным. Увидеть, как он выглядел, можно в фильме "Сталкер" Андрея Тарковского. Сейчас квартал восстановили, органично объединив старинную архитектуру с современной – вековую кирпичную кладку дополнили стеклом и металлом.

Теперь тут расположены офисы, магазины, рестораны и музеи, а на небольшой площади в центре квартала стоят несколько арт-объектов и места для отдыха. Узкая улочка, где когда-то снимали знаменитый фильм по "Пикнику на обочине" Стругацких, теперь называется переулком Сталкера (есть также музей, но он находится в другом месте, о нем чуть позже). Рядом – ищите по сладкому аромату свежей выпечки – совсем небольшая, но невероятно популярная кондитерская Røst, куда почти всегда стоит очередь. Напротив - входящий в мишленовский путеводитель винный ресторан R14.

Fоtо: DELFI

Почти напротив – музей поп-арта и современного искусства PoCo, где можно увидеть произведения Энди Уорхола, Бэнкси, Джеффа Кунса, Роя Лихтенштейна, Кита Харинга, Дэмиена Херста, Дэвида Хокни, Жан-Мишеля Баскии, Яёи Кусамы. Музей открылся в прошлом году, благодаря личной коллекции его основателя Линнара Вийка – известного эстонского IT-визионера. В экспозиции – не только иконы поп-арта прошлого века, но и современные образцы цифрового и генеративного искусства.

Впрочем, искусство тут повсюду – скульптуры, стрит-арт и даже функциональные вещи вроде передвижного стеклянного домика-библиотеки или скамеек необычной формы.

Сейчас рядом с кварталом идет масштабная стройка коммерческого центра Golden Gate ("Золотые ворота"). Проект предусматривает сохранение старых кирпичных стен, которые станут частью здания. Центр станет как символическими, так и вполне реальными воротами в квартал Ротерманна из портовой зоны.

С видом на море

Если отправиться в сторону порта, рекомендуем обязательно заглянуть в Морской музей в бывшем ангаре для гидросамолетов в Летной гавани - большой и очень современный. В огромном ангаре на берегу залива можно найти большое количество экспонатов, посвященных мореходному делу - от остова древнего корабля до гидросамолета и настоящей подводной лодки "Лембит", построенной в 40-х годах прошлого века. Причем на нее можно не только посмотреть, но и прогуляться внутри, где все осталось таким же, как в годы, когда субмарина еще была на службе. А снаружи стоит старый пароход-ледокол "Большой Тылль" (Suur Tõll) постройки 1914 года, превращенный в музей - по нему тоже можно прогуляться и посмотреть, как была устроена жизнь моряков. Интересно, что Морской музей живет за счет самоокупаемости и не финансируется из бюджета.

Из музея вдоль моря рекомендуем дойти до квартала Ноблесснер. Свое имя он получил от судостроительной компании двух петербургских бизнесменов, Людвига Эммануэля Нобеля (племянником Альфреда Нобеля) и Артура Лесснера. Основанная в 1912 году, за век она не раз была переименована и меняла владельцев, пока в 2001 году не обанкротилась, а территорию стали превращать в офисно-жилой квартал. Старые заводские и жилые здания отреставрировали - теперь здесь расположены офисы, арт-центр, рестораны, галереи, магазины (например, популярного бренда Shishi), а также образовательный центр виртуальной реальности Proto и пивоварня Põhjala (при ней же - ресторан).

Тут же - жилые дома с видом на яхтенную пристань. Самые дешевые квартиры в этом квартале - 30-метровая студия - обойдутся в сумму от 200 тысяч евро, цена самых дорогих - около 150 "квадратов" с террасой и видом на закат - превышает миллион. Удивительно, но создателям удалось объединить исторический дух и наследие этого места с современным дизайном. Например, некоторые дома имеют круглые окна-иллюминаторы, а уличные фонари сделаны в форме портовых кранов. Очень много свободного пространства - в квартале устраивают небольшие фестивали и массовые мероприятия.

Если выйти за пределы Ноблесснера в сторону незастроенной и заросшей кустами территории, можно найти тот самый "Музей сталкера", посвященный фильму Андрея Тарковского. Не зная его местоположение, найти музей нелегко. И снаружи он такой же неуютный, как и сама Зона, куда отправляются герои ленты. Внутрь можно попасть только по предварительной договоренности.

Fоtо: DELFI

Еще один достойный внимания квартал - творческий городок Теллискиви, расположенный на территории бывшего Таллинского электротехнического завода имени М.И.Калинина. Пустующие и неуютные корпуса предприятия стали оживать в 2009 году, когда в Теллискиви пришли первые арендаторы. Теперь это бойкое место, где расположены десятки классных мест - магазины местных брендов, кафе и рестораны, художественные галереи. Есть площадка для проведения концертов, а в 2019 году открылся музей Fotografiska, где проходят выставки работ знаменитых фотохудожников. На верхнем этаже музея - одноименный ресторан, который имеет зеленую звезду Мишлен.

Меняется и Старый город, вернее, восстанавливается. Любителям старины можно рекомендовать прогулку по башням Старого Таллина - Kiek in de Kök (Кик-ин-де-Кёк, в переводе с нижненемецкого - "Загляни в кухню"), Neitsitorn (Девичья башня) и Tallitorn (Конюшенная башня) и Lühike jalg (Короткая нога), в которых располагается Фортификационный музей. В него также входят подземные ходы Шведского и Ингерманландского бастионов. Для посещений открыт только второй. Туда рекомендуем одеваться потеплее - температура в подземных ходах не поднимается выше 10-12 градусов.

С башен музея открывается прекрасный вид на Старый город. Но лучше дойти до церкви святого Николая (Нигулисте) и подняться на панорамную смотровую площадку на высоте 105 метров. Оттуда виден весь город как на ладони. Если повезет, сможете послушать органный концерт - в церкви великолепная акустика. И не забудьте посмотреть экспонаты Музея Нигулисте. Главный из них - картина XIV века "Пляска смерти" немецкого живописца Бернта Нотке.

Fоtо: DELFI

Отличный вид на город - из Сада датского короля и со смотровых площадок Паткули и Кохтуотса. Там вы наверняка встретите Стивена. Или даже двух. Так таллинцы зовут серебристых чаек, которые попрошайничают в людных местах. Если изловчиться, какого-нибудь Стивена можно погладить - людей эти птицы совсем не боятся. А в прошлом году, говорят, они обнаглели настолько, что выхватывали у туристов еду прямо из рук и с тарелок в уличных кафе.

Мишлен и не только

Кстати, о еде. Нельзя поехать в Таллин и не побывать в тамошних ресторанах. Именно здесь появились первые звезды Мишлен в странах Балтии, а в путеводителе отмечены с пару десятков. В основном они предлагают меню a la carte. Почти везде особо выделяется, что готовят здесь преимущественно из местных продуктов. Блюда изобретательные и с очень красивой подачей, при этом официант обязательно расскажет, из чего и как это все приготовлено. Хотя это можно увидеть лично - в очень многих заведениях открытая кухня. Есть опции и для вегетарианцев и веганов. И еще почти везде пекут свой ржаной хлеб - такой вкусный, что можно больше ничего и не брать. Обязательно попробуйте.

В ресторанах, входящих в гид, средний чек - плюс-минус 50 евро на человека (стартер, основное блюдо, десерт, кофе или чай, бокал вина). В 180° by Matthias Diether, у которого две мишленовских звезды, разумеется будет дороже, но и попасть туда можно только по резервации.

Более демократичные LEE или Lore bistroo доступнее (оба принадлежат повару Янно Лепику и сомелье Кристьяну Пеэске), но второй можно рекомендовать любителям еды более острой и пикантной - на любителя. Хотя десерты на высоте и там, и там. LEE, расположенный в одном из двориков Старого города, нам показался все же уютнее. Он входит в основной список отмеченных гидом ресторанов. Lore bistroo, расположенный у яхтенного причала с видом на море в Ноблессере, получил награду Bib Gourmand, которую присуждают за соотношение цены и качества.

Еще один ресторан в Старом Таллине - Rataskaevu16 (владельцы решили не мудрить и назвали его по адресу) - хоть в мишленовский гид не входит, но по соотношению цена/качество не уступает. И имеет аутентичный интерьер с кирпичными стенами, массивными столами и оригинальным декором.

Отдельного упоминания стоит ресторан на крыше музея Fotografiska в Теллискиви, куда можно подняться на специальном лифте. У этого ресторана зеленая звезда Мишлен, и здесь придерживаются принципа zero waste - без отходов. "На кухне и в баре используется все - от цветка до корня, от носа до хвоста, а в саду на крыше мы выращиваем травы и держим пчел. У нас также есть собственный компостер", - говорит шеф-повар Пеэтер Пихель. Здесь не только вкусно, но и прекрасный вид на Старый город и очень доброжелательная атмосфера. Если хотите провести расслабленный или романтический вечер - вам сюда, лучше всего на закате.

Во многих ресторанах помимо a la carte предлагается дегустационное меню, в котором можно попробовать сразу несколько блюд. Стоимость будет несколько выше, чем средний чек, но и предложение побогаче. Например, в LEE это называется LEE experience и стоит 58 евро, в Fotografiska - 75 евро за набор блюд, выбранных шефом (названия меняются и всегда поэтичные), и напиток с рекомендацией сомелье.

Что еще посетить в Таллине: променад круизного терминала Таллинского порта, барочный дворцово-парковый ансамбль Кадриорг, пляж Пирита, телебашня (Teletorn), исторический музей в усадьбе Маарьямяэ, Горхолл, площадь Вабадузе.

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