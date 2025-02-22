Одна из самых популярных достопримечательностей Парижа закрывается на 5 лет. Ее собираются "переосмыслить"

Когда Центр Помпиду впервые открылся в 1977 году, он потряс парижское общество. Огромный культурный центр с его индустриальным экстерьером и ярко окрашенными открытыми трубами выделялся на фоне исторического района Маре французской столицы.

Его внутренняя конструкция не могла быть более отличной от окружающих зданий, созданных Жоржем-Эженом Хаусманом в XIX веке в ходе реконструкции Парижа, с их фирменными высокими окнами и коваными балконами.

Но в этом и был смысл. Когда бывший президент Франции Жорж Помпиду изложил свое видение достопримечательности, которая впоследствии получит его имя, он был вдохновлен привлекательной архитектурой современных музеев, таких как Гуггенхайм в Нью-Йорке.

"Я страстно желаю, чтобы в Париже появился культурный центр, подобный тому, который до сих пор с неравным успехом пытались создать в США, который был бы одновременно и музеем, и центром творчества", - сказал он в интервью газете Le Monde в 1972 году.

По его мнению, план заключался в том, чтобы объединить различные виды искусства под одной крышей в удивительной структуре, которая была бы "одновременно современной и постоянно развивающейся", пишет CNN.

Сейчас, в преддверии своего 50-летия, Помпиду готовится закрыться на пять лет, чтобы приступить к последнему этапу этой эволюции. Инициатива, поддержанная Министерством культуры Франции, направлена на то, чтобы обеспечить будущее здания, которое в народе называют Бобур (Beaubourg).

Технические проблемы

Закрытие происходит в то время, когда парижский мир искусства уже находится на задворках. Только в прошлом месяце президент Эммануэль Макрон объявил о капитальном ремонте Лувра, после того как его директор предупредила о деградации исторического музея, которая, по ее словам, угрожает его содержимому, включая "Мону Лизу".

Возможно, здесь нет да Винчи, но искусство в музее Помпиду не менее впечатляющее: в его постоянной коллекции, насчитывающей 140 000 произведений, представлены такие художники, как Пикассо, Матисс и Шагал.

Ежегодно около 3,2 миллиона человек приходят сюда на выставки, фильмы и спектакли, а также чтобы воспользоваться услугами национальной библиотеки, известной как Публичная информационная библиотека (BPI).

Вход в значительную часть Помпиду бесплатный, включая BPI и, как утверждают многие, здесь находится лучший вид на Париж - к нему ведут гусеничные эскалаторы на фасаде.

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Считавшийся вершиной современности, когда он был открыт в 1977 году, сейчас центр сталкивается с несколькими "техническими проблемами", как их описывает руководство, из-за которых он медленно адаптируется к XXI веку.

Главной проблемой является асбест, токсичный материал, который когда-то широко использовался для защиты от пожара, он присутствует во всем здании и должен быть удален.

Кроме того, он оказывает огромное влияние на выбросы углекислого газа. Расположенный на 10 обширных уровнях, Центр Помпиду требует огромного количества энергии для обогрева зимой и охлаждения летом. Усиление мер безопасности в центре также имеет жизненно важное значение, в то время как терроризм остается постоянной угрозой.

Все это является частью технической реконструкции, на которую планируется потратить 260 миллионов евро государственных средств.

Когда стало ясно, что для проведения этих жизненно важных работ Помпиду придется закрыть до 2030 года, его президент Лоран Ле Бон отметил "беспрецедентную возможность заново изобрести учреждение", проведя масштабную культурную реконструкцию, которая "сохранит его ДНК".

Серьезная ошибка

Новость о закрытии не слишком обрадовала Францию. В прошлом году многие ведущие деятели французского искусства написали открытое письмо правительству с призывом отменить это решение. Они назвали его "серьезной ошибкой" и "серьезным ударом по культурной жизни нашей страны".

Они признали, что асбест должен быть удален, но призвали проводить работы поэтапно, обеспечивая при этом сохранение центра в рабочем состоянии - тем более что он является государственным объектом. Однако несмотря на то, что подобные мнения могли быть приняты во внимание, закрытие все равно состоится.

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Строительство культурного центра было поручено архитектурному бюро Moreau Kusunoki после напряженного конкурса. Их планы, которые, как ожидается, обойдутся в 186 миллионов евро, будут финансироваться за счет средств центра и спонсорских сделок.

Будут внесены масштабные изменения в интерьер и экстерьер, включая обширную площадь. Музей, BPI, его галереи, кинотеатр, площадки для выступлений и торговые площади - все они выиграют от этой перемены.

Руководство назвало 2025 год "годом метаморфоз", поскольку центр будет закрываться поэтапно. Кино и спектакли были прекращены в конце декабря, а 2 марта закроется BPI, а следом за ним и музей.

Значимое обновление

Хотя до 2030 года туристам придется обходиться без захватывающего вида на горизонт, открывающегося с вершины, в музее Помпиду хотят подчеркнуть, что это не прощание, а "au revoir" - с акцентом на "новую встречу".

Библиотека Кандинского, в которой хранится более 18 000 печатных работ крупнейших художников XX и XXI веков, на пять лет будет переведена в здание Люмьер в 12-м округе столицы, а фильмы и спектакли будут проходить на других парижских площадках, включая Гран-Пале.

Части постоянной коллекции музея будут демонстрироваться по всей Франции и в других странах мира, включая сателлиты Помпиду в Малаге и Шанхае, в рамках программы "Созвездие".

Муж и жена Николя Моро и Хироко Кусуноки, содиректоры архитектурного бюро, рассказали CNN, что для них "большая честь" заниматься "очень значимым" обновлением здания.

Здесь будет панорамная палуба на крыше, а общий дизайн будет направлен на то, чтобы объединить "интерфейс" внутреннего пространства с тем, что находится на открытом воздухе. В проекте, предусматривающем широкую переработку отходов старого здания, также будет представлен "центр нового поколения" - бесплатное место, предназначенное для поощрения игр и творчества детей в возрасте от 0 до 15 лет.

По словам Моро, планы по "колонизации" большой подземной парковки центра отражают наш меняющийся мир. "Она была создана для размещения автобусов, поэтому имеет высокие потолки и размеры, позволяющие разместить кинотеатры и галереи", - говорит он. "Но в Париже, как и во всех европейских городах, сейчас идет активное движение против автомобилей в центре города".

Ключевым моментом реконструкции является то, что Моро называет "трансверсальностью", что фактически означает, что различные зоны будут менее определенными и будут перетекать друг в друга.

"Идеал заключается в том, чтобы создать культурный центр, проходящий через различные области: книги, кино, исполнительское искусство, скульптуру, живопись", - сказал он. Это может означать "размещение предметов искусства в библиотеке" или организацию выставок, связанных с книгами, в галереях.

Пара планирует сохранить "основную концепцию" Помпиду как "фабрики искусства", как это было задумано первоначальными архитекторами, покойным Ричардом Роджерсом и Ренцо Пьяно, с которым консультировались по поводу реконструкции.

Искусство во Франции уже давно считается "отвечающим общественным интересам", объясняют они, и именно это лежит в основе их концепции.

Центр Помпиду - это "социальное убежище", которое будет "медленным и аналоговым", как и предполагали Пиано и Роджерс, и будет вдохновлять молодое поколение, которое, по словам Кусуноки, стало несколько "изолированным и немного жертвой цифрового развития".

"Мы хотим создать место физической социальной активности, где вы будете физически двигаться, двигать своим телом и встречаться с людьми", - говорит Моро. "Помпиду больше не будет учреждением, а станет продолжением города".

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