LTG Link, литовская компания железнодорожных пассажирских перевозок планирует уже этой зимой запустить поезд из Вильнюса в Ригу. И если раньше речь шла о начале следующего года, то сейчас появилась уже более конкретная дата – 27 декабря.

Поезда, обеспечивающие международное сообщение, будут курсировать по прямому маршруту Вильнюс-Кайшядорис-Шауляй-Йонишкис-Елгава-Рига.

В настоящее время компания готовит новый маршрут и уже заключила договор с Latvijas dzelzcels на использование железнодорожной инфраструктуры. Поездка в Ригу через Шяуляй и Елгаву будет быстрее других вариантов, что сделает поезда этого маршрута легкодоступными для жителей обеих столиц и пассажиров, следующих в другие города Литвы и Латвии или из них.

"Пассажирский поезд, соединяющий столицы Литвы и Латвии – это результат договоренности, достигнутой в начале этого года министрами транспорта и премьер-министрами стран Балтии. Мы можем радоваться тому, что скоро поезда будут ходить по этому маршруту. Мы надеемся, что в будущем он будет дополнен сообщением с Таллином, а после завершения строительства линии Rail Baltic мы сможем путешествовать к нашим соседям еще быстрее и комфортнее", – сказала Лорета Маскаловене, заместитель министра транспорта и коммуникаций Литовской Республики.

"Наше видение ясно – мы хотим развивать решения, способствующие устойчивой мобильности, в том числе и железнодорожное сообщение между столицами Литвы и Латвии, и мы надеемся, что этот новый маршрут привлечет внимание общественности. Поскольку LTG Link также соединяет Вильнюс и Варшаву, путешественники из Риги смогут легко добраться на поезде до других европейских столиц. Кроме того, этот международный маршрут позволит деловым людям Балтии легко и безопасно путешествовать в командировках, максимально используя время в пути", – говорит Гедиминас Шечкус, исполняющий обязанности руководителя LTG Link.

По его словам, LTG Link сможет обеспечить всем клиентам комфортное и устойчивое путешествие без пересадок, а поезд будет адаптирован к людям с индивидуальными потребностями. Ожидается, что по времени поездки поезд сможет конкурировать с автомобилем. Кроме того, люди, путешествующие на поезде, смогут наслаждаться комфортом, концентрироваться на себе или своей работе, не тратить время в пробках и беречь окружающую среду во время каждой поездки.

В настоящее время компания продолжает работы, необходимые для запуска нового маршрута. LTG Link обратилась в соответствующие латвийские и европейские инстанции за получением необходимых разрешений на эксплуатацию международных маршрутов в Латвии. А также решаются оставшиеся вопросы, связанные с организацией нового маршрута, соблюдением требований Латвийской железной дороги и разработкой пакета услуг для клиентов. Ожидается, что первый поезд в Ригу может отправиться 27 декабря, но точная дата будет уточнена после получения необходимых разрешений и решения организационных вопросов.

Компания уже приняла на работу новых машинистов, свободно владеющих латышским языком и имеющих водительскую квалификацию, соответствующую латвийскому законодательству, и продолжает набор латышскоговорящего персонала для обслуживания пассажиров в Латвии.

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