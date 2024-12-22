Мы в Тампере. Общаемся с самыми счастливыми пенсионерами в мире, кричим на хоккейных трибунах и с открытым ртом смотрим цирковое представление. Впереди нас ждет еще один потрясающий день.

За первый день в Тампере исторически важный промышленный центр Финляндии поразил нас своей архитектурой — зданиями из красного кирпича и тем, как много здесь развлечений для детей, — но больше всего нас удивили самые счастливые люди в мире — финны.

Мы живем в самом центре Тампере, в здании, которое много лет было самым высоким в городе, — отеле Ilves Sokos. За завтраком в это субботнее утро нас окружают улыбающиеся финны. Некоторые из них уже в полной боевой готовности отправляются на долгие прогулки по городу или вокруг одного из озер. У нас тоже впереди насыщенный день, поэтому мы перекусываем и тоже выходим на улицы Тампере.

Если по вечерам все финны сидят в саунах, то утро выходного дня они начинают с водных развлечений. Мы тоже отправляемся в один из бассейнов чуть дальше от центра — Holiday Club Tampere, который представляет собой спа-отель на берегу озера с бассейном, одна из стен которого — настоящая каменная скала.

Наш отель находится у главного транспортного узла Тампере, где сходятся и автобусы, и трамваи. Стоимость проезда — 2,3 евро с человека, посадка только через переднюю дверь, оплатить можно городской или банковской картой. Существуют также месячные проездные. Автобусы — Volvo, Scania и китайские. В этом смысле в Латвии все гораздо новее, но здесь главное, чтобы все было чисто и двигалось вперед. Автобус останавливается через каждые несколько метров, так что поездка занимает около 20 минут.

От остановки до спа мы дошли за три минуты. Здесь раздевалки похожи на маленькие матросские домики, а дальше, все как обычно, мужчины — направо, женщины — налево, потому что в зону сауны пускают только обнаженных. Немного растерявшись, можно случайно оказаться голым в бассейне и джакузи. Скала возле отеля довольно впечатляющая и выполняет функцию стены.

Fоtо: Privātais arhīvs

Там мы провели полтора часа, постоянно одеваясь и раздеваясь между саунами и бассейнами. Мне начинает нравиться финская философия: сиди в воде, разговаривай и ни о чем не беспокойся.

Наш день распланирован поминутно, поэтому буквально бежим на транспорт: если не успеем за две минуты, следующий автобус будет через час. Добравшись до центра, мы заходим в местный торговый центр, чтобы посмотреть, какие здесь цены на одежду и еду. Одежда немного дороже, чем в Латвии, но вроде бы приличная зимняя одежда стоит даже немного дешевле. Здесь много местных, скандинавских, брендов.

Затем мы отправляемся на обед. На этот раз мы будем есть в здании Periscope, откуда открывается вид на город. Мы уже заметили, что на всех столах и во всех ресторанах есть бесплатная водопроводная вода, что очень приятно. Это заведение для более изысканного обеда или ужина, что-то вроде уровня Мишлен, поэтому еда здесь очень вкусная. Порции не такие большие, как в обычном ресторане, но нам хватило, чтобы продержаться до вечера. Снаружи бушует небольшой шторм, погода здесь меняется каждую минуту; утро накануне было солнечным и теплым. Сегодня еще идет снег, а вечером — чистое небо и полная луна.

Удивительный цирк

После обеда мы приехали в финский молодежный цирк Sorin Sirkus в Тампере, основанный в 1985 году и предоставляющий базовое обучение цирковому искусству с 1993 года. Сейчас в цирковой школе обучается около 500 студентов в возрасте от четырех до 20 лет, которые каждую неделю собираются, чтобы заниматься различными цирковыми дисциплинами. Мы пришли посмотреть премьеру этого года — рождественское представление, которое ежегодно смотрят более 10 000 зрителей. Молодые артисты часто тренируются годами и проводят тысячи часов на репетициях. Многие из них продолжили обучение в профессиональном цирке и теперь работают цирковыми профессионалами по всему миру.

Внутри все выглядит как обычный ангар. В репетиционных залах есть мини-кафе: попкорн и напиток за пять евро. Есть и пирожки, которые просто лежат на столах вдоль зала, но все честно за них платят сами. Такое абсолютное доверие — нечто фантастическое. Думаю, если бы я оставил свой iPhone 16 на столе, он бы и через день там лежал.

Несмотря на премьеру, билеты стоят всего 12 евро. Все места, конечно же, проданы. В какой-то момент гаснет свет и представление начинается! Это действительно шоу с большой буквы! В целом это похоже на Cirque du Soleil. Как можно создать нечто столь впечатляющее в таком маленьком ангаре?! Жонглирование, гимнасты, батуты, канатоходцы и десятки других номеров, а скорость смены реквизита просто поражает. Трое молодых людей настолько вжились в свои роли, что от них невозможно оторвать глаз. Через час наступает перерыв, а затем снова целый час представлений. В конце аплодисменты не смолкают, и есть возможность сфотографироваться или пообщаться с артистами. Если вы окажетесь в Тампере в ноябре или декабре, это обязательное место для посещения.

Fоtо: Privātais arhīvs

В наши планы входит еще одно очень финское развлечение в очень важном для Латвии месте — на ледовой арене Nokia в Тампере, где наша сборная по хоккею заняла третье место на чемпионате мира. Финны вообще ассоциируют Латвию с хоккеем и шумными людьми, поэтому им не кажется странным, что мы намного громче, чем они.

В Финляндии на хоккее!

Финская хоккейная лига — одна из сильнейших в Европе, и в Финляндии насчитывается 70 000 активных хоккеистов. Только в Тампере есть две хоккейные команды — Ilves и Tappara. Обе играют на Nokia Arena, которая уникальна тем, что построена над городской железнодорожной веткой и финансировалась компанией Nokia до ее банкротства. Когда здесь играют в хоккей, прилегающие улицы перекрывают для движения автомобилей, и весь город наполняется тысячами хоккейных болельщиков, которые кричат "Ilves, Ilves!", что означает "Львы!". Команде почти 100 лет и ее фан-сектор такой же громкий и яркий, как и у сборной Латвии. Дарта Каролина впервые пришла на хоккей, и она чуть не плачет от волнения. Начало игры было очень быстрое, но Ilves вскоре открывает счет! Все вскакивают на ноги, и сиденья арены вибрируют. Через некоторое время соперники сравнивают счет, но еще через минуту Ilves снова выходит вперед. В перерывах есть возможность перекусить в одном из многочисленных фастфудов. Кусочек пиццы стоит 6 евро, коробка кебабов, достаточная для двоих, меньше 10 евро, напитки — по 2-3 евро.

Во втором периоде Ilves четко дает понять, кто здесь главный, а в последнем периоде выигрывает со счетом 5:2! У этой команды очень харизматичный вратарь, который еще некоторое время после игры всех развлекает на льду.

Fоtо: Privātais arhīvs

Это приключение очень понравилось детям: они выходят на улицу с сияющими глазами и долго не могут успокоиться. На улице шторм прекратился, и мы отправляемся в отель, но на этот раз через деловой центр Тампере. Так, мы все же пересекаем канал, соединяющий два озера. Вокруг довольно праздничная атмосфера, но жаль, что рождественский рынок работает только с начала декабря.

Шлягеры и рок в ночных клубах

Дети решили никуда не идти вечером и отдохнуть в отеле, а мы не отказались от их предложения потусоваться. Всего в 50 метрах от нашего отеля находится джаз-клуб Paapan Kappaka. Стыдно признаться, но мы простояли в очереди 40 минут, чтобы попасть внутрь. Мы были самыми молодыми среди посетителей. На очень маленькой сцене в клубе выступал большой свинг и джаз-бэнд из 15 человек. Мы берем прохладительные напитки по 7 евро, что не так уж и дорого. В итоге мы провели там целый час и отправились в другое место.

За углом находится самый большой клуб Тампере под названием Ilona. Очереди в него нет, но вход стоит 12 евро с каждого. Затем за пальто и куртку берут по 4 евро. Внутри несколько залов, в первом — диджей, во втором сцена, а в дальнем углу — зал с караоке. В полночь в большом зале играет группа, и мы решаем ее дождаться. Клуб переполнен, и сразу после полуночи на сцену выходит очень гламурная солистка в мини-платье цвета диско-шара. Эта группа исполняет шлягер-рок.

Fоtо: Privātais arhīvs

Мы развлекаемся почти до половины второго ночи и отправляемся прямо через дорогу, чтобы поспать перед следующими приключениями, ведь у нас впереди еще полтора дня в Финляндии, самой счастливой стране в мире, до которой можно добраться из Риги меньше чем за час!

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