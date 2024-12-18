С приближением конца года мысли начинают переходить к планам на следующее лето и долгожданному отпуску в другую страну. Путешествие на пароме - популярный вариант, ведь европейский паромный сектор перевозит около 794 миллионов пассажиров в год.

Сайт по поиску паромных маршрутов FerryGoGo подсчитал цифры, чтобы выяснить, сколько мы, скорее всего, будем платить за поездки на пароме в 2025 году. В среднем, переправа с двумя людьми и автомобилем в высокий сезон обойдется путешественникам в 1017 евро, что немного суммы в 1097 евро, в которую была оценена поездка в 2024 году.

Отчасти это связано с включением в исследование в этом году восьми новых маршрутов, некоторые из которых короче и, следовательно, дешевле. Соучредитель FerryGoGo Ян Виллем ван Тилбург отметил, что, хотя общая средняя стоимость снизилась, соотношение цены и качества ухудшается.

Он рассказал Euronews Travel: "Цена за милю выросла на семь центов, что, скорее всего, связано с инфляцией и включением в исследование более коротких маршрутов. Например, такие маршруты, как Портсмут - Кан и Портсмут - Джерси, в целом дешевле, потому что они покрывают меньше миль, но они менее эффективны и поэтому дороже в расчете на милю. Аналогичная картина наблюдается и на таких маршрутах, как Барселона - Балеарские острова".

Какие самые дорогие паромные переправы в Европе?

Согласно исследованию, самой дорогой паромной переправой в Европе в 2025 году будет переправа из Дании в Исландию. Цена составляет 2222 евро за двух человек, каюту и автомобиль на маршруте туда и обратно в высокий сезон.

Судно M/S Norrona компании Smyril line ходит всего один раз в неделю из датского рыбацкого городка Хиртсхальс, проплывает мимо Шетландских островов и ненадолго заходит в Торсхавн на Фарерских островах. На последнем этапе судно прибывает в небольшой исландский городок Сейдисфьордур через целых 66 часов после выхода из Дании.

На борту судна есть обычные для паромов удобства, такие как кинотеатр, детская игровая комната и тренажерный зал. Кроме того, Norrona предлагает крытый бассейн, гидромассажные ванны на открытой палубе, футбольное поле, а также множество приличных ресторанов на выбор.

Хотя стоимость этой переправы по-прежнему остается самой высокой в Европе, в пересчете на километр пути это очень выгодное предложение. FerryGoGo отмечает, что в час этот мини-круиз стоит менее 17 евро на человека, или 0,73 евро за километр.

По сравнению с 2024 годом стоимость переправы Хиртсхальс - Сейдисфьордюр снизилась на 19,7 % - на 546 евро по сравнению с ценой этого года в 2 768 евро.

Лучшие и худшие по стоимости паромные переправы в 2025 году

С точки зрения соотношения цены и качества, наиболее выгодным для данного расстояния является 854-километровый маршрут из Барселоны в Рим. Стоимость 755 евро туда-обратно на двоих и автомобиль составляет всего 0,44 евро за километр.

Среди других выгодных переездов, стоимость которых не превышает €0,70 за километр - 40-часовое путешествие из Сета на юге Франции в Надор в Марокко, из немецкого Травемюнде в Хельсинки и из французского Бильбао в Рослэр в Ирландии. Все три переправы протяженностью более 1000 километров требуют одной, а то и двух ночей на борту.

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"В целом, мы заметили, что чем длиннее переправа, тем дешевле обходится каждая миля", - объясняет ван Тилбург.

"Например, переходы из Ирландии и Великобритании в Испанию относительно дешевы, если учитывать стоимость одной мили. Аналогично, переправа из Барселоны в Чивитавеккья-Рим является одной из самых экономичных в пересчете на милю".

Если говорить о худших переездах, то самым дорогим в пересчете на километр является популярный маршрут из Барселоны в Пальму, Майорка. Протяженностью всего 270 км и стоимостью более 1 000 евро, что составляет 1,89 евро с человека за километр. Среди дорогих путешествий также Барселона-Ибица и самый короткий маршрут в списке — шестичасовое путешествие из Ростока ( Германия) в Треллеборг ( Швеция).

Больше всего выросли цены на паром Харвич - Хук-оф-Холланд

На всех исследованных маршрутах некоторые услуги в основном остались по прежней цене до 2024 года, но многие - нет. Паром Альмерия — Надор, например, подешевел на 29% до 586 евро в этом году.

Травемюнде-Хельсинки и Ижмуйден-Ньюкасл также подешевели примерно на 20%, а Хиртсхальс-Сейдисфьордюр и Бильбао-Россларе подешевели в этом году примерно на 15%.

Из маршрутов, на которых наблюдается рост цен, наиболее значительное увеличение произошло на маршруте Харвич - Хоек ван Холланд, где цены выросли почти на 60%. Если в прошлом году стоимость проезда составляла менее 400 евро, то в этом году, согласно отчету, она составляет 620 евро.

Паром из Ливерпуля в Белфаст также значительно подорожал: с 500 до 768 евро. На других маршрутах рост цен был умеренным и составил около 20%, хотя ван Тилбург отметил, что использование динамического ценообразования означает, что цены еще могут вырасти.

Динамическое ценообразование широко используется в транспорте и работает за счет повышения тарифов на определенные услуги по мере того, как распродается все больше мест. Январь - ключевой месяц для бронирования билетов на паром, поэтому цены, указанные в отчете, вполне могут измениться в новом году, говорит ван Тилбург.

"Если вы путешествуете на машине, лучше забронировать места заранее", - отмечает он. Парковочные палубы на паромах обычно быстро заполняются по мере приближения сезона, что приводит к быстрому росту цен". Бронирование до января также поможет вам сэкономить - например, Stena Line часто предлагает коды скидок".

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