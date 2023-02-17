Крутые горные склоны, белые песчаные пляжи, обилие дикой природы, полуночное солнце, маленькие рыбацкие деревушки на контрасте с мегаполисом и северное сияние, которое украшает ночное небо в зимний сезон. Все это можно найти на Лофотенских островах.

Лофотенские острова известны как одна из лучших достопримечательностей Норвегии. Это неудивительно, ведь эти острова действительно волшебные, благодаря разнообразию архипелага. Кроме того, острова никогда не спят – незабываемые приключения можно найти на каждом углу, 24 часа в сутки, круглый год.

Лофотенский архипелаг расположен к северу от полярного круга. Архипелаг состоит из семи основных островов с фьордами и проливами между островами. Между материком и Лофотенскими островами лежит открытый Вестфьорд. Издалека архипелаг выглядит как один большой остров — стена Лофотенских островов. Несмотря на географическую широту, климат здесь достаточно мягкий из-за течения Гольфстрим.

Старинные саги повествуют о снаряжении лодок для похода на Лофотенские острова и о сезоне ловли трески, когда рыбаки целыми днями и даже неделями путешествовали вдоль широкого норвежского побережья на открытых весельных и парусных лодках. Треска продавалась почти во всех странах Европы и до сих пор является основным экспортным товаром. Около 70% всей рыбы, выловленной в Норвежском и Баренцевом морях, использует воды вокруг Лофотенских островов в качестве нерестилища.