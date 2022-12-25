А как у них? Как празднуют Рождество и Новый год в Норвегии

Приближаются самые главные семейные праздники – Рождество и Новый год. Многие наши соотечественники встретят его за границей, где теперь проживают – в том числе в Норвегии. "В стране фьордов очень много интересных особенностей празднования зимних торжеств, - рассказывает Дарья Нечепуренко, основатель школы иностранных языков Daria Pure language school, перебравшаяся в Норвегию больше 10 лет. - Например, корпоративы начинают праздновать аж в ноябре, с зарплаты снимается лишь малая часть налога, чтобы было больше возможностей купить подарки, которые принято дарить… с чеком". И это далеко не все.

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Подарки - от государства

В ноябре в Норвегии с зарплаты снимается лишь около половины налога – государство таким образом помогает жителям приобрести подарки на Рождество для друзей и родных. Поскольку норвежцы – народ глубоко дисциплинированный, все эти деньги действительно принято до копейки тратить на гостинцы, иначе, как говорят норвежцы, получается, что мы обманываем государство, а это – моветон.

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"В Норвегии принято дарить дорогие подарки – даже детям, - рассказывает Дарья. - Их стоимость исчисляется тысячами крон, то есть сотнями евро, и в последние годы набирает силу движение против потребления, призывающее быть умереннее в тратах". В противовес этому - за полтора месяца до зимних праздников торговые центры начинают работать и по воскресеньям тоже, чего в другое время в Норвегии не бывает.

Чек и список пожеланий прилагается

Норвежцы – народ практичный, поэтому у них принято заранее готовить список желаемых подарков, которым они делятся с друзьями и знакомыми. Это, конечно, очень помогает избежать разочарований, хотя для приезжих из других стран это и не привычно.

Однако апофеоз норвежской практичности – это дарение подарков с квитанцией (En byttelapp): если подарок не понравился, квитанция позволяет обменять его на что-то другое.

Корпоративы – с начала ноября

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С наступлением ноября компании начинают праздновать корпоративы, которые принято отмечать действительно на широкую ногу – в дорогих ресторанах, с большим количеством алкоголя, который в Норвегии стоит очень дорого (бокал довольно среднего вина – 10-15 евро). Чем богаче компания – тем грандиознее корпоратив – скупиться на них здесь не принято. Такое торжество называется Julebord и в дословном переводе означает "Рожественский стол".

Рождество – в кругу семьи, новый год – с друзьями

"Рождество в Норвегии проводят дома, с семьей. Это действительно очень душевный, благостный праздник, все заведения и магазины закрыты, чтобы каждый житель страны фьордов мог побыть с семьей. В городе буквально настает тишина! А вот Новый год коренные жители встречают на дискотеках и в шумных компаниях друзей, смотрят салют и устраивают фейерверки в центре города. "А вот 2 января всех уже ждут на работу, причем в 7:30 утра. Да-да, в Норвегии рабочий день начинается в 7, редко когда в 8 утра, и заканчивается уже в 15-16 часов", - добавляет жительница северной страны.

Рождественская неделя – очень напряженное в плане логистики время: норвежцы из всех уголков страны тянутся домой к родителям, супругам и детям, чтобы в кругу близких людей отметить этот важный праздник, поэтому аэропорты и вокзалы переполнены и нужно приезжать сильно заранее, чтобы не опоздать на рейс. Цены на билеты в этот период тоже выше. Норвежцы, кстати, очень любят путешествовать поездом, поскольку он более дружественен по отношению к окружающей среде, а для норвежцев это не пустой звук. "Да и виды просто захватывающие, когда поезд движется мимо фьордов".

Самые большие скидки – в январе

После праздников в магазинах можно купить вещи по огромным скидкам. Например, упаковка пипаркукас весом 400 граммов будет стоить всего лишь 0,50 евро. Одежда, косметика, традиционные рождественские угощения – все можно купить с очень большой скидкой.

Однако и перед праздниками на традиционную рождественскую еду магазины предлагают суперскидки. "К примеру, 2 кг копченого филе лосося будет стоить всего лишь 10 евро. Ребрышки, колбаски, рыба – все традиционные блюда, принятые подавать к столу, можно купить по очень дружественной цене", - рассказывает уроженка Латвии.

Просто, но сытно

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Каждое из рождественских блюд такое сытное, что после плотного обеда некоторые не встают из-за стола, а буквально выкатываются. Тем более, что и напитки норвежцы предпочитают на Рождество довольно крепкие, традиционные.

К столу подают:

Pinnekjøtt (пинещёт) - засоленные бараньи ребрышки, приготовленные на пару. Рёбрышки настолько засолены, что перед готовкой их надо отмачивать несколько часов, меняя воду несколько раз! На гарнир подается отварная картошка, пюре из кольраби, соус и рождественские сардельки, а иногда ещё и брусничное варенье.

Ribbe (риббе) - свиная грудинка на ребрышках. Это блюдо готовится в духовке и подаётся с брюссельской и квашеной капустой, картошкой и каким-нибудь соусом.

Torsk (торшк) - филе трески, главной норвежской рыбы, подаётся с картошкой или пюре из различных овощей, с маслом и петрушкой.

Lutefisk (лютефиск) - треска, замоченная в щелочи. Это, пожалуй, наименее популярное из традиционных рождественских блюд в Норвегии. Обычно подаётся с картошкой, гороховым пюре, беконом и иногда коричневым сладким сыром.

Рождественская ветчина или буженина, а также колбаса из свинины, иногда с добавлением специй - гвоздики, семян горчицы, имбиря и/или мускатного ореха, часто подается вместе с ребрами.



"Но настоящий праздник живота – это выпечка! По норвежским традициям к столу нужно подать целых семь разных видов выпечки – и самый популярный среди них, конечно, Pepperkake (имбирный пряник) – аналог наших пипаркукас, - рассказывает Дарья. - Также готовят мультекрем (Multekrem) - десерт из ягод морошки и взбитых сливок. Крансекакке (Kransekake) - миндальный пирог, состоящий из 18 окружностей, уменьшающихся по размеру, уложенных друг на друга с образованием конуса. Визуально чем-то напоминает литовский шакотис. Рискрем (Riskrem) - рисовая каша со взбитыми сливками и с красным соусом из ягод. А еще к столу подают марципан".

У норвежцев есть еще одно особое рождественское блюдо - рисовая каша с маслом и корицей. В качестве лотерии в одну из тарелок кладут миндальный орех - кто орех найдёт и не подавится, тому достанется подарок. У этой каши есть еще одно назначение: она такая сытная, что помогает дольше не пьянеть от аквавита и других алкогольных напитков.

Ну, и напитки к столу тоже принято подавать норвежские, конечно:

Аквавит (Aquavit) – это национальный напиток Норвегии. Готовится на картофельном спирте с добавлением трав - тмина, аниса, укропа, фенхеля и кориандра.

Глёгг (Gløgg) – аналог глинтвейна

Йулеоль (Juleøl) - многие норвежские пивоварни выпускают специальное пиво на Рождество, которое крепче обычного и содержит специи.

Йулебрюс (Julebrus) - газированный лимонад.

Свой собственный Дед Мороз

У норвежцев есть свой собственный герой Рождества – Юлиниссе (Julenissen). Это маленькие домовые, живущие по всей Норвегии, шалящие до Рождества и приносящие подарки на праздник, если их задобрить рисовой кашей с корицей и миндалем. Самый главный Юлениссе живет в коммуне Фрогн поблизости от Осло, и дети пишут ему письма с пожеланиями.

"Норвежцы – взрослые, и маленькие, - всегда оставляют домовенку кашу, поскольку уверены, что сытый гномик обязательно принесет в дом удачу и счастье. На многих открытках рождественский гномик изображен с довольной мордашкой, аппетитно поедающий кашу из плошки. Так что никакого Санта-Клауса или Деда Мороза вы тут не найдете", - добавляет Дарья.