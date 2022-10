"Где много диких обезьян": Путешествие Яниса Крейцберга в Бразилию

После более чем двухлетнего перерыва я снова собрал чемоданы, чтобы отправиться в очередную исследовательскую поездку на мой любимый континент — Южную Америку. В конце февраля 2020 года закончилась моя последняя экспедиция через Анды в Аргентине, поэтому на этот раз я планирую тщательное изучение соседней Бразилии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Несколько лет назад, путешествуя из Боливии в Парагвай, мне довелось заехать на пару дней в Бразилию. По пути я осмотрел водопады Игуасу и Рио-де-Жанейро. Помню, у бразильцев в то время был популярный анекдот, который они любили рассказывать иностранцам: "Когда был сотворен мир, один из архангелов сказал Богу: "Ты не думаешь, что отдал все Бразилии? Здесь самые протяженные пляжи, самая большая река, самые большие лесные массивы, хорошая почва и всегда теплый и солнечный климат, нет вулканов, землетрясений, ураганов и других стихийных бедствий. Не кажется ли тебе это немного несправедливым?". На что Бог ответил: "Ничего, подождите, пока вы не увидите людей и животных, которых я туда отправлю!"". Удивительно разнообразна и сама Бразилия – самба и ламбада, фиесты и сиесты, карнавал и футбол, возведенный до уровня религии, а запивают все это национальными напитками кашаса и кайпиринья.

Бразильцы любят подчеркивать, что Бразилия — это континент, а не страна, потому что они живут почти как на острове, окруженным Атлантическим океаном с одной стороны и изолированный испаноязычной Латинской Америкой с другой. Португалоязычную Бразилию в этом смысле можно понять, потому что она занимает почти половину территории южноамериканского континента, или 47,7%, если быть точным. По территории она даже больше Австралии, которая, кстати, является континентом.

Foto: Jānis Kreicbergs

Что можно увидеть в Бразилии, кроме известных водопадов Игуасу, Рио-де-Жанейро и тропических лесов Амазонки? Думаю многие тоже задаются этим вопросом. Если копнуть поглубже, то окажется, что глубокие каньоны, полинезийские тропические острова, сказочные голубые гроты, горы, ущелья из красного песка, скальные образования причудливой формы и даже уникальные белые пустыни, украшенные прозрачными лагунами, можно найти на родине самбы.

Колониальная жемчужина Олинда и Красный каньон Кокериньо



После долгого и утомительного перелета я благополучно прибыл в четвертый по величине город Бразилии, Ресифи, расположенный на северном побережье Атлантического океана. Он был основан в 1537 году.

Местные власти города вложили огромные средства, пытаясь восстановить старый город и сделать его важным туристическим центром. В районе Лонг-Бич были построены отели, но стать вторым городом Сальвадор Ресифи так и не удалось. Я был здесь проездом, на пути к островам Фернандо-де-Норонья и к паре других мест вокруг Ресифи. Правда, здесь есть одна достопримечательность, которую я не могу пропустить.

Настоящий "сундук с сокровищами" спрятан во францисканском монастыре имени Сан-Антонио – Capela Dourada, или Золотая часовня. Свое название часовня получила потому, что богатые плантаторы сахарного тростника пожертвовали более 120 килограммов золота на строительство одной из самых роскошных церквей Бразилии в конце XVII века. У нее очень необычный интерьер — стены и потолок покрыты позолоченными рамами, в которые помещены масляные панно с религиозными и историческими сюжетами. Среди сцен можно наблюдать и достаточно экзотические события, такие как распятие 26 мучеников в 1597 году в японском городе Нагасаки. Кроме того, эта пестрая и золотая часовня дополнительно украшена несколькими панелями из синей плитки, столь характерными для португальской культуры.

Foto: Jānis Kreicbergs

Еще более важный объект колониальной эпохи спрятан здесь же, в пальмовых лесах (всего в семи километрах от Ресифи). Основанная в 1535 году и включенная в список наследия ЮНЕСКО, Олинда является не только вторым старейшим городом Бразилии, дожившим до XXI века, но и одним из самых красивых колониальных старых городов Бразилии. В свое время это был важный центр, который считался столицей всего региона. Сейчас это просто небольшой городок с провинциальной атмосферой, где раскинулись лабиринты мощеных улочек, окаймленные пальмами монастыри, белые церкви на вершинах холмов и разноцветные, в основном одноэтажные дома. Если бы мне нужно было выбрать только одну церковь для посещения в Олинде, я бы выбрал старейший в Бразилии францисканский монастырь, Convento do Sao Francisco, стены церкви и часовни которого богато украшены голубыми изразцами.

Foto: Jānis Kreicbergs

Если вы хотите выбрать и покорить какой-нибудь конкретный холм, это, безусловно, Альто-да-Се, где также расположен городской собор. С его террасы открывается чудесный вид на высотные здания Ресифи, на воды Атлантического океана неподалеку, а также на старый город Олинда, спрятанный в пальмовых лесах внизу. Стоя на холме Альто-да-Се и глядя на Олинду, довольно сложно осознать, что в этом тихом городке проходит третий по величине карнавал в Бразилии (наиболее известны карнавалы Рио-де-Жанейро и Сальвадора). Во время карнавала улицы города наполняются вечеринками, ритмами самбы и толпами счастливых людей.

Foto: Jānis Kreicbergs

Конечно, в Бразилии стоит познакомиться не только с колониальной архитектурой, но и с природой. Оказывается, всего в двух часах езды находится Кокериньо, о котором ни в одном из четырех путеводителей, которые я взял с собой даже не упоминается. Прайя-де-Конкериньо – великолепный песчаный пляж в форме полумесяца, окруженный высокими и стройными пальмами, но настоящая красота этого места лежит в километре южнее, где начинается побережье из небольших красочных каньонов и зубчатых скал. Первым, а также самым большим из этих красочных прибрежных каньонов является Конкериньо, где множество минералов окрашивают скалы в яркие огненные тона. В нескольких километрах отсюда находится не менее фотогеничный Pico Castello da Princesa, или каньон Принцессы, названный в честь крутого треугольного скального образования. Что ж, эти Красные каньоны действительно стоят того, чтобы остановиться в Ресифи на пути к тропическим и невероятно живописным островам Фернандо-де-Норонья.

Фернандо де Норонья — бразильский "райский сад"

На южноамериканском континенте есть три отдаленные и совершенно волшебные островные группы, окруженные особой атмосферой и уникальной экосистемой. Если остров Пасхи и Галапагосские острова известны во всем мире, и многие путешественники ставят их на первое место в списке направлений своей мечты, то бразильцы не слишком афишируют архипелаг островов Фернандо-ди-Норонья, потому что они хотят сохранить его красоту нетронутой.

Если ученые, историки, богословы и философы вечно спорят о том, существовал ли где-то упомянутый в Библии Эдемский сад, то бразильцы, несомненно, скажут, что он существует и сегодня. По их словам, Эдемский сад находится в 360 километрах от побережья Бразилии в Атлантическом океане. Бразильцы считают этот архипелаг, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, очень особенным и тщательно охраняемым. До конца 1980-х годов острова Фернанду-де-Норонья были закрытой военной зоной, а затем очень труднодоступным местом, куда можно было добраться только со специальными разрешениями или астрономически дорогими и нечастыми рейсами.

Лишь в последние пару десятков лет острова стали доступны для всех туристов, но и сейчас здесь сохраняются различные ограничения. Например, только один остров обитаем и открыт для туризма — это главный и самый большой остров архипелага. Однако и он открыт лишь частично, так как большая часть острова входит в заповедную зону. Также действуют ограничения по количеству туристов на архипелаге – каждый день может приехать максимум 400 путешественников. Единственные регулярные рейсы на небольших самолетах доступны из города Ресифи, который находится в 545 километрах от архипелага. Этим тропическим уголком можно наслаждаться в тишине, а его пляжи всегда довольно пусты. Побывать в этом райском саду — недешевое удовольствие. Перелет, питание, и весьма ограниченные возможности проживания как минимум в два раза дороже, чем где-либо в Бразилии. Кроме того, каждый гость острова должен заплатить специальный экологический налог за каждый день пребывания и получить очень дорогое разрешение или билет в морской национальный парк Фернандо-де-Норонья. Поэтому для многих бразильцев посещение этого места остается далекой и невероятной мечтой.

Foto: Jānis Kreicbergs

И пусть ваш кошелек сильно похудеет от посещения этого отдаленного архипелага, когда вы доберетесь до Фернанду-ди-Норонья, вы поймете, что оно того стоило. Этот остров славится своими пляжами, окруженными вулканическими скалами. Они регулярно соревнуются с самыми идиллическими песками Карибского моря и Сейшельских островов за звание самого красивого пляжа. Например, Байя-ду-Санчо последние семь лет признается самым красивым пляжем в мире по версии Tripadvisor. С другой стороны, популярный бразильский путеводитель Guia Praia, известный как "Библия пляжей", дал максимальную оценку только пяти пляжам страны. Три из них расположены на более крупном острове Фернанду-ди-Норонья — Baia do Sanco, Praia do Leao и Praia do Sueste. С другой стороны, среди моих фаворитов, безусловно, пляж Прайя-де-Консейсан с культовым пиком Морро-ду-Пику и Прайя-дос-Поркос, или Свиной пляж, с еще одним символом архипелага — двумя вулканическими скалами Доис Ирмаос.

С другой стороны, на пляже Прайя-да-Касимба-ду-Падре я впервые стал свидетелем особого события — смотрители местного парка выпустили вылупившихся на пляже в предыдущие дни на закате детенышей кожистых черепах, которые активно поползли к воде. Черепахи были настолько малы, что их легко можно было уместить на ладони, но потом они вырастут в гигантов почти двухметровой длины и весом в полтонны, живших на этой планете с эпохи динозавров. Тихие пляжи Фернандо-де-Норонья – настоящий "черепаший питомник".

Foto: Jānis Kreicbergs

Фернандо-де-Норонья входит в число лучших мест для дайвинга и снорклинга в мире благодаря богатой морской жизни и отличной подводной видимости на глубине до 40 метров. Во время подводного плавания в его водах вы можете увидеть больших черепах, безобидных акул различных видов, рыб всех цветов и дельфинов, так как залив Байя-дос-Гольфиньос является домом для одной из крупнейших стай дельфинов в мире, насчитывающей несколько тысяч особей. Но если вам не удастся увидеть дельфинов под водой, вы обязательно сможете увидеть их во время прогулки на лодке, наслаждаясь живописными прибрежными пейзажами большого острова.

Foto: Jānis Kreicbergs

Также вам может быть интересен тур на джипе или традиционном багги. Так вы сможете посетить самые красивые места Фернандо-ди-Норонья, от пляжей и тропинок в джунглях до фотогеничных вулканических скал и форта Форте-дус-Ремедиос.

Название островов происходит от имени богатого португальского купца еврейского происхождения. Фернан де Лоронья финансировал множество морских экспедиций во времена расцвета Португалии. В 1503 году во время спонсируемой им экспедиции Америго Веспуччи стал первым человеком, высадившимся на берег Фернандо-де-Норонья. В благодарность король Португалии предоставил де Лороньи земли на архипелаге, где он основал свою штаб-квартиру для лесозаготовительного и торгового бизнеса на материковой части Бразилии. Позже англичане и французы начали битву за стратегически важные острова, но к XVII веку контроль над Фернандо-де-Норонья перешел к голландцам. Лишь позже португальцы вытеснили голландцев, но для защиты островов построили 10 крепостей в местах, где есть возможность высадки на берег. В том числе уже упоминавшийся форт Forte dos Remedios, откуда открывается один из самых живописных видов на остров.

Foto: Jānis Kreicbergs

Интересно, что на протяжении большей части своей истории этот тропический уголок "райского сада" был местом, которое люди мечтали поскорее покинуть, ведь с XVII века и до середины XX века здесь располагалась тюрьма, где содержались уголовники, а впоследствии — политически репрессированные. Так и есть, ад от рая отделяет только один шаг.