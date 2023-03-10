

Прошлым летом четверо друзей упаковали свои велосипеды и велосипедные сумки и отправились из Женевы в Ниццу через Альпы. Возможно, они единственные в странах Балтии, кому удалось это сделать. Нужно иметь в виду, что это красивая, но сложная дорога. Густ Ошмуцниекс, для которого это приключение было одновременно и вызовом, и уникальным опытом, рассказывает, каково это — отправиться в горное приключение на велосипеде.



Густ — дизайнер велосипедных парков и проектирует их в семи странах мира. Велоспорт — это не только его работа, но и его страсть, ведь он уже более 20 лет занимается велоспортом MTB, организует и участвует в соревнованиях. "Я объездил Европу и весь мир самыми разными способами", — говорит он. Хотя бы раз в год Густ отправляется на велосипеде в новое приключение. Прошлым летом он нашел на YouTube информацию о байкпакинге — походе на велосипедах. "Я никогда не делал ничего подобного. Мне стало очень интересно, для меня это был новый вызов".

"Я начал думать, где в Европе самые большие горы. Конечно же, Альпы. Постепенно картина начала складываться... Я знал, что не хочу ехать один, ведь хочется разделить эмоции с другими, поэтому я рассказал о своей идее друзьям, и за неделю ко мне присоединились трое".

Поездка на велосипедах в горы с элементами кемпинга была чем-то необычным не только для Густа, но и для остальных: "Мы уже ходили в походы по Латвии, жарили сосиски у костра на выходных, но поездка в горы — что-то совершенно новое. Мы знали, что не будем останавливаться в гостиницах и у нас не будет никаких удобств".

Первое, что было сделано — покупка авиабилетов. "В Альпах погода может меняться — утром дождь, а вечером солнце. Мы хотели сделать путешествие более приятным, поэтому запланировали поездку на июль — потенциально самый солнечный месяц в Альпах с наименьшим количеством осадков. Мы прилетели в Женеву, а вылетели из Ниццы. Даты были определены заранее, поэтому нам нужно было успеть завершить нашу поездку вовремя".