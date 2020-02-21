"Все упиваются вашей кровью". Путевые заметки латвийца из Бразилии
Foto: Privātais arhīvs

Обычно люди больше любят путешествовать, нежели сидеть дома на диване. Но для многих из нас путешествия – это удобная гостиница или Airbnb, вкусная еда, прогулки по улицам вполне себе цивилизованных городов или лежачий отдых на пляже. Максим Бонте - путешественник необычный: он объехал уже почти 150 стран и видел то, что нам даже и не снилось.

РекламаЗакрыть

О своих путешествиях Максим может написать целую книгу – и она была бы довольно внушительного размера. А это один из его рассказов, на сей раз о поездке в бассейн реки Амазонки.

Бассейн реки Амазонка – размером с Европу. Он простирается на территории восьми стран южной Америки, здесь расположены шесть самых больших рек в мире, питающих основную реку – Амазонку. Расстояние между ее берегами в устье реки достигает 50 километров и за одну минуту Амазонка выбрасывает в океан почти два миллиарда литров воды. Все это привело к тому, что 15 % всех живущих существ на планете обитают только здесь.

"Все упиваются вашей кровью". Путевые заметки латвийца из Бразилии
Foto: Privātais arhīvs

Максим проплыл на лодке около 4000 км от устья реки на востоке, до границы с Колумбией на западе. Амазонку питают множество рек и у вас всегда есть выбор – по какому пути проплыть. Автор отправился по Рио Негро и ее притокам.

В этой части Амазонки не бывает иностранцев по нескольким причинам:

  • из-за отсутствия туристической инфраструктуры,
  • того факта что никто не говорит по-английски и
  • требования бразильского законодательства о наличии специального разрешения на въезд в охраняемую законодательством территорию.
РекламаЗакрыть

Максим говорит по-португальски и это ему здорово помогло. Передаем ему слово:

Мачете в гамаке и нападение муравьев

"Первое, что я сделал, это начал налаживать контакты в барах, на улицах, магазинах, и, в конце концов, мне удалось договориться о найме небольшой лодки. И через несколько дней можно было отплывать в ту часть Амазонки, где туристов можно пересчитать по пальцам и все равно их окажется меньше, нежели в, например, Антарктиде.

Мы плыли вглубь джунглей по одной из рек, а вокруг нас стояла такая жара, что можно было жарить яйца на камнях. Здесь от привычного мира не остаётся и следа, нет мобильной связи, электричества, городов, негде остановится и изредка можно заночевать в маленькой деревне, которые время от времени появляются на горизонте.

В основном же вы проведете ночи на небольших опушках, разделяя их с животным миром Амазонки. Каждую ночь я слышал громкие, непонятные звуки, издаваемые большими животными совсем недалеко от моего гамака. Первые несколько ночей было страшно и я спал рядом с мачете: услышанная мною история о том, что ягуары съели всех собак в деревнях вдоль реки, не делала мой сон спокойным.

"Все упиваются вашей кровью". Путевые заметки латвийца из Бразилии
Foto: Privātais arhīvs

Представьте себе, что однажды вечером вы подвесили свой гамак слишком низко и утром проснулись прямо на земле... В одну из ночей я увидел лягушку возле своей пятой точки, не опасную маленькую зелёную лягушку, но на Амазонке есть и такие лягушки, у которых достаточно яда для того, чтобы убить 100 человек. Ядом этих лягушек индейцы обрабатывают наконечники стрел, и яд не теряет своей силы в течение двух лет.

Амазонка это борьба за выживание. Москиты, оводы, осы, мошки, песчаные блохи, муравьи – все упиваются вашей кровью. Со временем перестаёшь считать укусы на своём теле. В одну из ночей несколько сотен муравьев каким-то образом поднявшись по стволу дерева и спустившись по верёвкам, пробрались ко мне в гамак и устроили "пир". На месте каждых пяти убитых мною муравьев сквозь волокна гамака появлялось с десяток новых. Взяв в руки фонарь, я осветил путь до лодки (между ней и гамаком было метров пятнадцать) и на каждом сантиметре земли было по 30-40 муравьев. Так что теперь я точно знаю, что 90% от массы всего живого – это муравьи. Бороться с ними было невозможно, но на некоторое время мне помог бензин: после того, как я расплескал его по лагерю, муравьи отступили до утра. На самом деле ничего особенного, просто реальность Амазонки.

РекламаЗакрыть

Ночь поглощает все: жизнь просыпается в темноте, охотясь и мелькая между деревьев. Здесь тяжело, опасно, и, просыпаясь каждое утро, благодаришь Бога за то, что тишина утра, наконец, наступила.

Кочующие индейцы и предложение дружбы

В течение 500 лет конкистадоры, путешественники, предприниматели и разнообразные миссии пытались покорить Амазонку, но, в лучшем случае, им удавалось приспособиться к жизни на реке лишь на некоторое время. В недавнем прошлом такие болезни как малярия, лихорадка Дэнге, чикунгунья выкашивали целые экспедиции: постоянные укусы насекомых; пауки, которых здесь 1000 разновидностей; змеи, количество необходимых противоядий от которых достигает как минимум десяти... приспособиться к этой жизни может далеко не каждый человек из цивилизованного мира. Однако индейцы прекрасно существуют в мире Амазонки.

Я встретил кочующих индейцев недалеко от границы с Колумбией. Это племя носит одежду и используют моторы для своих деревянных лодок, но это, пожалуй, единственное, что отделяет их от предков живших здесь на протяжении тысяч лет.

"Все упиваются вашей кровью". Путевые заметки латвийца из Бразилии
Foto: Privātais arhīvs

Постоянного дома у них нет, обычно они плавают вдоль реки в поиске лучшего места для ловли рыбы. Я увидел их лагерь на берегу и направил к ним свою лодку: взрослые, дети – все рассматривали меня с открытым ртом, а я рассматривал их. Попросив разрешения причалить и зайти в лагерь, я вошёл в совершено другой мир: полуголые дети, бегая и прячась за деревьями и гамаками, глазели на меня, старейшины демонстрировали нейтралитет.

В моей памяти остались описания встреч белого человека и индейцев, всегда и везде белые приносили подарки – предложение дружбы. Я вернулся к лодке и вынес немного еды, конфеты, бензин, мачете, сетку для ловли рыбы. Отношение поменялось мгновенно, взрослых обуяло радость и веселье, предложение дружбы было принято, мне разрешили остаться. То, как живут эти люди, нельзя назвать даже бедностью, у них нет ничего кроме нескольких инструментов и навыков выживания. Они живут одним моментом, не нуждаясь ни в чем, счастливые и довольные своей простой жизнью, беря то, что им нужно от природы и ощущая себя ее частью. Как же сильно туристическая Амазонка отличается от нетронутых джунглей!

РекламаЗакрыть

Амазонка настолько огромна, что задаёт ритм жизни всем и каждому, у неё свой характер, каждый поворот реки открывает новую ее сторону, река навевает поэтические настроения, она настолько разнообразна и красива как сама жизнь, что начинаешь задумываться: есть ли конец у этой красоты? От реки передается сильнейший оптимизм, который можно сравнить с симфонией жизни, по которой плывет ваша лодка.

Но с последними лучами солнца все эти настроения мгновенно забываются и все, о чем ты думаешь с наступлением темноты – как выжить в этом зелёном аду? Но, не смотря на все трудности, и этот ад, называемый Амазонкой, можно начать любить".

РекламаЗакрыть

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

1

Source

Delfi Turgid

Tags

Амазонка Бразилия Путешествие
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form