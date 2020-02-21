"Все упиваются вашей кровью". Путевые заметки латвийца из Бразилии

Обычно люди больше любят путешествовать, нежели сидеть дома на диване. Но для многих из нас путешествия – это удобная гостиница или Airbnb, вкусная еда, прогулки по улицам вполне себе цивилизованных городов или лежачий отдых на пляже. Максим Бонте - путешественник необычный: он объехал уже почти 150 стран и видел то, что нам даже и не снилось.

О своих путешествиях Максим может написать целую книгу – и она была бы довольно внушительного размера. А это один из его рассказов, на сей раз о поездке в бассейн реки Амазонки.

Бассейн реки Амазонка – размером с Европу. Он простирается на территории восьми стран южной Америки, здесь расположены шесть самых больших рек в мире, питающих основную реку – Амазонку. Расстояние между ее берегами в устье реки достигает 50 километров и за одну минуту Амазонка выбрасывает в океан почти два миллиарда литров воды. Все это привело к тому, что 15 % всех живущих существ на планете обитают только здесь.

Foto: Privātais arhīvs

Максим проплыл на лодке около 4000 км от устья реки на востоке, до границы с Колумбией на западе. Амазонку питают множество рек и у вас всегда есть выбор – по какому пути проплыть. Автор отправился по Рио Негро и ее притокам.

В этой части Амазонки не бывает иностранцев по нескольким причинам:

из-за отсутствия туристической инфраструктуры,

того факта что никто не говорит по-английски и

требования бразильского законодательства о наличии специального разрешения на въезд в охраняемую законодательством территорию.

Максим говорит по-португальски и это ему здорово помогло. Передаем ему слово:

Мачете в гамаке и нападение муравьев

"Первое, что я сделал, это начал налаживать контакты в барах, на улицах, магазинах, и, в конце концов, мне удалось договориться о найме небольшой лодки. И через несколько дней можно было отплывать в ту часть Амазонки, где туристов можно пересчитать по пальцам и все равно их окажется меньше, нежели в, например, Антарктиде.

Мы плыли вглубь джунглей по одной из рек, а вокруг нас стояла такая жара, что можно было жарить яйца на камнях. Здесь от привычного мира не остаётся и следа, нет мобильной связи, электричества, городов, негде остановится и изредка можно заночевать в маленькой деревне, которые время от времени появляются на горизонте.

В основном же вы проведете ночи на небольших опушках, разделяя их с животным миром Амазонки. Каждую ночь я слышал громкие, непонятные звуки, издаваемые большими животными совсем недалеко от моего гамака. Первые несколько ночей было страшно и я спал рядом с мачете: услышанная мною история о том, что ягуары съели всех собак в деревнях вдоль реки, не делала мой сон спокойным.

Foto: Privātais arhīvs

Представьте себе, что однажды вечером вы подвесили свой гамак слишком низко и утром проснулись прямо на земле... В одну из ночей я увидел лягушку возле своей пятой точки, не опасную маленькую зелёную лягушку, но на Амазонке есть и такие лягушки, у которых достаточно яда для того, чтобы убить 100 человек. Ядом этих лягушек индейцы обрабатывают наконечники стрел, и яд не теряет своей силы в течение двух лет.

Амазонка это борьба за выживание. Москиты, оводы, осы, мошки, песчаные блохи, муравьи – все упиваются вашей кровью. Со временем перестаёшь считать укусы на своём теле. В одну из ночей несколько сотен муравьев каким-то образом поднявшись по стволу дерева и спустившись по верёвкам, пробрались ко мне в гамак и устроили "пир". На месте каждых пяти убитых мною муравьев сквозь волокна гамака появлялось с десяток новых. Взяв в руки фонарь, я осветил путь до лодки (между ней и гамаком было метров пятнадцать) и на каждом сантиметре земли было по 30-40 муравьев. Так что теперь я точно знаю, что 90% от массы всего живого – это муравьи. Бороться с ними было невозможно, но на некоторое время мне помог бензин: после того, как я расплескал его по лагерю, муравьи отступили до утра. На самом деле ничего особенного, просто реальность Амазонки.

Ночь поглощает все: жизнь просыпается в темноте, охотясь и мелькая между деревьев. Здесь тяжело, опасно, и, просыпаясь каждое утро, благодаришь Бога за то, что тишина утра, наконец, наступила.

Кочующие индейцы и предложение дружбы

В течение 500 лет конкистадоры, путешественники, предприниматели и разнообразные миссии пытались покорить Амазонку, но, в лучшем случае, им удавалось приспособиться к жизни на реке лишь на некоторое время. В недавнем прошлом такие болезни как малярия, лихорадка Дэнге, чикунгунья выкашивали целые экспедиции: постоянные укусы насекомых; пауки, которых здесь 1000 разновидностей; змеи, количество необходимых противоядий от которых достигает как минимум десяти... приспособиться к этой жизни может далеко не каждый человек из цивилизованного мира. Однако индейцы прекрасно существуют в мире Амазонки.

Я встретил кочующих индейцев недалеко от границы с Колумбией. Это племя носит одежду и используют моторы для своих деревянных лодок, но это, пожалуй, единственное, что отделяет их от предков живших здесь на протяжении тысяч лет.

Foto: Privātais arhīvs

Постоянного дома у них нет, обычно они плавают вдоль реки в поиске лучшего места для ловли рыбы. Я увидел их лагерь на берегу и направил к ним свою лодку: взрослые, дети – все рассматривали меня с открытым ртом, а я рассматривал их. Попросив разрешения причалить и зайти в лагерь, я вошёл в совершено другой мир: полуголые дети, бегая и прячась за деревьями и гамаками, глазели на меня, старейшины демонстрировали нейтралитет.

В моей памяти остались описания встреч белого человека и индейцев, всегда и везде белые приносили подарки – предложение дружбы. Я вернулся к лодке и вынес немного еды, конфеты, бензин, мачете, сетку для ловли рыбы. Отношение поменялось мгновенно, взрослых обуяло радость и веселье, предложение дружбы было принято, мне разрешили остаться. То, как живут эти люди, нельзя назвать даже бедностью, у них нет ничего кроме нескольких инструментов и навыков выживания. Они живут одним моментом, не нуждаясь ни в чем, счастливые и довольные своей простой жизнью, беря то, что им нужно от природы и ощущая себя ее частью. Как же сильно туристическая Амазонка отличается от нетронутых джунглей!

Амазонка настолько огромна, что задаёт ритм жизни всем и каждому, у неё свой характер, каждый поворот реки открывает новую ее сторону, река навевает поэтические настроения, она настолько разнообразна и красива как сама жизнь, что начинаешь задумываться: есть ли конец у этой красоты? От реки передается сильнейший оптимизм, который можно сравнить с симфонией жизни, по которой плывет ваша лодка.

Но с последними лучами солнца все эти настроения мгновенно забываются и все, о чем ты думаешь с наступлением темноты – как выжить в этом зелёном аду? Но, не смотря на все трудности, и этот ад, называемый Амазонкой, можно начать любить".