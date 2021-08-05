14 августа в Даугавпилсской крепости заработает блошиный рынок

14 августа с 10:00 до 15:00 в Даугавпилской крепости, около Центра культуры и информации (ул. Николая, 5) будет проведён традиционный Блошиный рынок.

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К участию в Блошином рынке приглашается любой, у кого есть желание, возможность и интерес поделиться своей историей в увлекательном торговом мероприятии с множеством старинных и не очень старых, но интересных вещей из своих шкафов, сундуков, сараев, гаражей, загородных и городских домов.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, торговля будет строго контролироваться, в соответствии с Правилами № 360 Кабинета Министров. В свою очередь торговать из транспортных средств запрещается, поэтому желающих торговать просьба брать с собой свои столы.

Желающие принять участие в торговле должны зарегистрироваться заранее и оплатить муниципальную пошлину за право торговать в общественных местах. Подать заявку и получить дополнительную информацию можно до 12 августа, до 16.00, написав на электронную почту cietoksnis@daugavpils.lv или позвонив по тел. +371 65424043; +371 28686331.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.