ФОТО. Осенняя прогулка по парку Бауского замка

Если вы уже прошли по всем тропам в Сигулде и Кемери, то самое время наведаться в Бауску для того, чтобы погулять в расположенном вокруг Бауского замка парке.

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Сам Бауский замок был построен Ливонским орденом для защиты границы с Литвой и контроля торгового пути из Литвы в Ригу. Сарая часть замка появилась в период с 1443 по 1451 год. В крепости постоянно проживал фогт Бауски и размещался вооруженный гарнизон. В середине XVI века замок для своих нужд приспособили герцоги Курляндские Фридрих и Готхард Кеттлеры – здесь нашлось место для герцогской резиденции и канцелярии.

В настоящее время посетить Бауский замок-музей могут все желающие, соблюдая режим работы:

Май-сентябрь: ежедневно с 10.00 до 18.00 (выходной - понедельник);

Октябрь: ежедневно с 10:00 до 18:00 (выходной - понедельник);

Ноябрь-апрель: ежедневно с 11.00 до 17.00 (выходной - понедельник).

Foto: DELFI

Рядом с Бауским замком раскинулась живописная парковая зона. После осмотра крепости можно пройтись через вытянутый с востока на запад парк, выйти к острову Кирбаксала, где при слиянии рек Муса и Мемеле начинается река Лиелупе. Кстати, на острове тоже можно полюбоваться на Бауский замок вместе с излучинами рек, а, точнее, на его миниатюрную копию, расположенную на небольшом камне. В самом конце полуострова стоит массивный деревянный стол со скамейками, на котором можно посидеть и устроить небольшой пикник.

Foto: DELFI

По легенде вода с места слияния рек Муса и Мемеле обладает чудодейственными свойствами: кто в ней искупается, то омолодится и останется таковым навсегда. Это предание в 1770-х годах широко использовал в своей деятельности шарлатан Магнус Кавалло, разливавший воду из Лиелупе в бутылки и продававший ее светским дамам в Курземе, а дамам из Риги и Елгавы, он умудрялся привозить эту "специально обработанную" воду даже бочками.

Весной и осенью в Бауске сплавляются по Мемеле, Мусе и Лиелупе. Популярный маршрут — из Бауски в Межотне. По пути вы сможете увидеть одни из самых крупных обнажений земгальских доломитов, парк в Юмправмуйже и городище Межотне, которое находится на берегу Лиелупе напротив Межотненского замка.

Богатства природного парка "Бауска" можно осмотреть и во время поездки на велосипеде, которая ведет путешественников вдоль реки Лиелупе и позволяет во время путешествия осмотреть три находящихся в окрестностях Бауски замка — Бауский замок, Рундальский замок и замок Межотне.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.