Через две недели в Межапарке откроется мультимедийный "Сад света" с Белоснежкой и гномами

27 октября впервые на территории Межапарка откроется "Сад света", где будет находится мультимедийная выставка "Белоснежка и семь гномов".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Сад света" — это популярный международный проект на открытом воздухе, который состоит из освещенных скульптур и экспозиций, звуковых установок и световых проекций. Последние технологии и эффекты на мультимедийном рынке, а также более 500 тысяч LED-ламп заставляют оживить сюжет популярных сказок, сообщает портал balticevents.info.

По сюжету, сама сказка "Белоснежна и семь гномов" учит детей и взрослых дружбе, сотрудничестве и взаимном уважении. Лучшее время для посещения светового шоу - вечером или ночью, когда тьма создает романтическую атмосферу.

Foto: Publicitātes foto

"Сад света" сотрудничает с международной компанией S4 Lights, которая является лидером в мире на рынке мультимедийного освещения. Они работают с такими компаниями, как Disneyland, SeaWorld и Silver Dollar. Выставки ежегодно проходят в разных столицах Европы. В этом году сказочные шоу состоятся в четырех столицах Восточной Европы: Рига, Будапешт, Белград и Бухарест.

"Наш проект основан на известных сказках, таких как "Белоснежна, "Алиса в стране чудес", "Питер Пен", "Смурфы" и многих других произведениях. Наша цель - принести улыбки лицам детей и их родителей. Чтобы достичь этого, мы стараемся использовать самые лучшие технологии в мире. Наши выставки посетили почти полтора миллиона человек и мы очень рады, что именно в этом году мы познакомимся с Ригой, - отметил представитель "Сада Света" Михал Чойнацки.

Выставка будет открыта ежедневно в течение четырех месяцев, включая выходные и праздничные дни, по адресу Ostas prospekts, 11. Предварительная продажа билетов доступна на официальном сайте выставки.